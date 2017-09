"Dreamer" sonorense no se dará por vencido

AGUA PRIETA(GH)

Tristeza, miedo y sobre todo decepción es lo que siente el "dreamer" sonorense Adán Reyes Rivera, quien será uno de los afectados con la terminación del Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).



Ayer el presidente de Estados Unidos Donald Trump formalizó la terminación de este programa que afectará a 800 mil migrantes que llegaron al vecino país desde la infancia de manera ilegal.



"Decepción (siente) porque el presidente Trump no nos da la importancia, no la que queremos, sino yo siento, la que merecemos porque no somos ni uno, ni dos, somos 800 mil "dreamers" que estamos amparados con DACA.



Y quienes hemos estado contribuyendo económicamente en este país, que estamos estudiando y que muchos ya están graduando, haciendo carreras para seguir aún contribuyendo más de lo que hemos estado haciendo", expresó.



El joven de 25 años recién comenzó a estudiar la carrera de Negocios en el Pima Community College y tiene dos empleos con el propósito de ahorrar para en algún momento continuar sus estudios en la Universidad de Arizona.



El plan de Adán Reyes Rivera, nacido en Nogales, Sonora, en este momento es seguir luchando y no darse por vencido, a pesar de que ya ha pasado por su mente la posibilidad de volver a México.



"Pero pienso: ‘No, ¿por qué me tengo que ir yo a México, sabiendo que he estado yo contribuyendo, que he estado trabajando muy duro, que ahorita estoy estudiando y no puedo parar de seguir mis estudios?’.



"No puedo parar nada así como ¡boom!, ya se acabó el DACA, ya todo se queda ahí, no, yo seguiré estudiando y seguiré viendo otros trabajos, igual, trabajando y trabajando, como sea que tenga que trabajar, obviamente dignamente para seguir estando bien en este país", expresó.



La esperanza para Adán no se termina, afirmó, porque considera que han sido varios años los que han estado jugando con la permanencia de los migrantes en Estados Unidos.



"Y yo digo: ‘Ya son muchos años’ y tal vez esto tiene que pasar para que ahora sí ya hagan algo definitivamente y yo tengo la esperanza de que esta vez sí se pueda lograr algo", indicó.



"Dreamer" llegó a Estados Unidos desde los 9 años



A los 9 años Adán abandonó su ciudad natal Nogales, Sonora, junto a sus padres y a sus cinco hermanos en busca de mejores oportunidades.



Acababa de terminar cuarto grado de primaria y continuó en la escuela en Tucson, Arizona, donde concluyó sus estudios hasta el nivel medio superior.



En junio de 2012 el entonces presidente de Estados Unidos Barack Obama comenzó con el programa DACA, lo que fue una gran sorpresa para Adán y su familia.



"Fue una sorpresota, porque incluso antes de que se anunciara esto, yo acababa de graduar de High School y mi idea era: ‘Bueno, no tengo papeles, no puedo trabajar, me regreso a México y en México sigo luchando, para hacer la universidad y todo’.



"Pero de repente yo ya tenía todo listo para irme incluso a Hermosillo porque allá ya me habían aceptado una beca para entrar a una institución de arte en México", recordó.



Sin embargo, en la misma semana en la que Adán ya estaba listo para volver a su País, su papá le avisó sobre la noticia que estaba viendo en televisión sobre el programa DACA.



Por lo pronto el joven sonorense se ocupará de renovar su inscripción a DACA, porque debe hacerlo antes del próximo jueves 5 de octubre, para garantizar su estancia un tiempo más.



Lágrimas y frustración



Emociones encontradas vivieron los "dreamers" en Arizona al conocer el anuncio que hizo el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, de eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).



Desde temprano los "dreamers" se reunieron para ver el anuncio en el centro de Phoenix y tras ésto todo el ambiente se tornó silencioso, después llegaron las lágrimas y la frustración, relató la activista Dulce Matuz.



"Pero después de ahí se hizo una manifestación para ir a las oficinas de Inmigración y Detención, aquí en el Estado de Arizona, nacionalmente creo que hubo nueve arrestados y manifestaciones por todo el país", expresó.



La ex "soñadora", qucomo una de las personas más influentes del mundo por la revista "Time". En la actualidad encabeza la Coalición para la Iniciativa Dream.



El fin del programa DACA es algo que ya se veía venir, porque fue una promesa de la campaña del ahora presidente de EU, Donald Trump, recordó la activista.



"Es algo que estaba bajo amenaza de otros íconos antiinmigrantes", agregó.