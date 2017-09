Es un joven líder en consultoría política

(GH)

La Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington DC reunió a profesionales de la comunicación política internacional y premió, entre lo mejor de la consultoría política, al joven sonorense José Manuel Urquijo Ramírez en la categoría de líderes emergentes.



Egresado de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora y con estudios en Marketing Político y Electoral por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a los 26 años de edad Urquijo Ramírez ya tiene la estatuilla dorada que anhelan muchos de los consultores políticos de excelencia.



Desde la capital norteamericana, Urquijo Ramírez habla del significado que tiene para él haber alcanzado esta distinción, auspiciada por la Universidad de Virginia, y los retos que plantea en su futuro profesional.



¿A qué te obliga, como profesionista, ganar el Napolitan Victory Awards?



JMUR: A prepararme más, a seguir demostrando que los jóvenes no sólo tenemos ganas de hacer las cosas, sino además talento y mucha pasión. Me obliga también a motivar a otros jóvenes a que vuelvan a creer en la política como un camino para construir cambios positivos en nuestra sociedad y, sobre todo, me obliga a que el próximo año vaya por otra categoría que siga sumando a mi construcción personal y profesional.



¿Qué sentimiento te genera que desde el extranjero se reconozca a jóvenes líderes, como tú?



JMUR: Es bonito, raro al mismo tiempo... nunca había recibido un reconocimiento en México y recibirlo en la capital mundial de la política, por la Academia de Artes y Ciencias Políticas, por supuesto que me motiva y que me llena de orgullo. Sin embargo, no termino de creérmela. Procuro siempre tener los pies sobre la tierra y que un reconocimiento no me haga caer en la autocomplacencia.



De tu formación académica como LCC, ¿qué parte del aprendizaje te dio más bases para llegar a este nivel?



JMUR: Todo suma: De mi formación en la Unison, mi Alma Mater, aprendí las grandes bases, las principales teorías que a la fecha muchos grandes consultores siguen utilizando. Sin embargo, también tengo preparación especializada en marketing político y electoral, que recibí en la UNAM, y creo que esta especialización ha sido también muy significativa en mi formación y en mi trabajo diario.



¿Qué te llevó a la consultoría política?



JMUR: Primero que nada las circunstancias y luego el gusto, la pasión. Llegué a la CDMX buscando oportunidades en medios, pero por mi corta edad y falta de contactos no logré abrirme espacios. Por circunstancias de la vida caí en el área de prensa de un senador, luego de una diputada, que me llevó a su campaña electoral en la Delegación Miguel Hidalgo. Ahí el estratega principal de la campaña me conoció y me buscó al terminar la elección. Me llevó a fundar su compañía y de ahí en adelante vinieron más elecciones y estrategias de posicionamiento.



¿Qué aportas, desde tu perspectiva, para asesorar a quienes participan en política?



JMUR: Una visión social, que se integra con la comunicación política y le da un sentido enfocado hacia las personas, buscando siempre que mi trabajo sirva al ciudadano. Mi perfil periodístico me dio este valor agregado, que creo que eso hace mucha falta en la comunicación política.



¿Cuál ha sido la experiencia más positiva que has encontrado como consultor político?



JMUR: Todas han sido experiencias positivas y de gran aprendizaje. Gracias a esta profesión he tenido la oportunidad de conocer los rincones que nunca me imaginé de mi País. Como por ejemplo al grupo de indígenas amuzgos que tejen vestuarios increíbles y que hacen arte con sus manos. Lo mismo te puedo decir de los Chamulas en Chiapas, etcétera. Conocer culturas que jamás pensé que iba a conocer y constatar que nuestro País es tan grande y tan rico, que hay mucho por hacer por él.



¿Qué te dicen los líderes de otras partes del mundo cuando dices que eres de Sonora?



JMUR: ¿Dónde está ese lugar? Y yo sonrío y les digo que no sólo soy de Sonora, sino de Huásabas, un pueblo enclavado en la sierra y que tiene menos de mil habitantes. Ya luego les explico que somos el segundo estado más grande del País, el único gobernado por una mujer, y que tumbamos la creencia de ser súper machistas... También les presumo que tenemos la mejor carne de América Latina (y que nos disculpen los argentinos).



¿Qué sentiste cuando recibiste el premio y quién te lo entregó?



JMUR: Tuve sentimientos encontrados: Por una parte saber que estoy ahí, y por la otra no terminaba de creérmelo. Cuando salí de Sonora, nunca me imaginé que tan pronto estaría en Washington y menos recibiendo un premio por la Academia de Artes y Ciencias Políticas, la más importante de habla hispana que reconoce a esta industria.



Y bueno, pensar en mis papás, en mis hermanos y en el camino que me ha tocado vivir para comenzar este recorrido que elegí.



¿Cuántos jóvenes como tú estuvieron en esa ceremonia, recibiendo un reconocimiento como líderes emergentes?



JMUR: En esta categoría fuimos 30 galardonados de trece países distintos. Sólo estábamos doce mexicanos. Sin embargo, conocí a jóvenes latinoamericanos menores de 30 años y que no sólo recibieron ese premio, sino que además estaban nominados en otras categorías que incluso salieron premiados. Pensé: Me falta mucho por hacer antes de los 30 años.



¿Alguna personalidad destacable estuvo como invitado especial al evento?



JMUR: Muchas, de los más destacables en los talleres y conferencias: Daniel Eskibel, un uruguayo que es considerado el evangelista de la sicología política; ex asesores de ex presidentes como Ronald Reagan o los del ex presidentes Bush... asesores de senadores cómo Ted Cruz, y muchos otros de presidentes latinoamericanos.