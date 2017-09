Preparada Unison para recibir a "dreamers"

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La Universidad de Sonora se encuentra preparada para recibir a alumnos que hayan sido deportados de los Estados Unidos y que hayan pertenecido al DACA, afirmó el rector de la Máxima Casa de Estudios.



Enrique Velázquez Contreras explicó que se está trabajando en el marco de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) con la limitación en algunas carreras.



"Una de estas es Medicina debido a que dependemos del sector salud pero en general tenemos que una amplia oferta educativa y sí estamos preparados para recibirlos por estos acuerdos especiales", comentó.



Por normatividad, agregó, se debe de presentar el examen de admisión, pero se están buscando los mecanismos legales que le permita a la institución solucionar estos aspectos positivos.



Hasta el momento no se han presentado este tipo de situaciones, destacó, pero se está preparando la llegada de los "dreamers".



"No esperamos que sean demasiados, no sabemos la magnitud pero tenemos oportunidad en varios de nuestros campus, tales como Cajeme, Santa Ana y Hermosillo", dijo.



EL CONVENIO



Velázquez Contreras manifestó que no es común que los ciudadanos estadounidenses acudan a estudiar en la Alma Mater, pero debido al alto costo que representa pagar la educación superior en el País vecino se firmó hace semanas un convenio para recibir a estudiantes.



Según datos proporcionados por la Universidad de Arizona, se tiene registro de que el 40% de la población residente de Arizona cuenta con rasgos latinos, mientras que el 85% es sonorense.