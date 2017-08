Aún no concluye investigación a Tomás Herrera: Arzobispo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aún no se tiene una conclusión acerca de la investigación que realiza la iglesia Arquidiocesana sobre el padre Tomás Herrera, afirmó Ruy Rendón Leal.



El Arzobispo señaló que en los pasados días ha seguido analizando el tema, sin embargo, no ha podido reunirse con el padre Herrera, por lo que seguirá en revisión el punto.



"En realidad va bien, en el sentido de que no esperemos una conclusión extrema, se trata al final de esta reflexión y análisis, platicar con él, hacerle unas sugerencias, él es un buen sacerdote, ha realizado muchas cosas positivas en la Arquidiócesis”.



"Su estilo pues es así, hablar con mucha libertad y en el hablar algunas ocasiones dice de más o algo no del todo correcto, yo ya he ido preparando la conclusión", dijo.



A pesar de no contar con un templo donde oficie misa regularmente, el arzobispo Ruy Rendón aseguró que el padre Tomás Herrera tiene la libertad de seguir oficiando misa aún cuando esta investigación se mantenga abierta.



PIDE SOLUCIÓN A RÍO SONORA



Sobre las afectaciones que se mantienen tras tres años del problema en el Río Sonora, Ruy Rendón Leal pidió a las autoridades dar una solución a los pobladores afectados de la zona.



"Me han comentado situaciones de enfermedad, contaminación del agua y la misma intranquilidad de los pobladores de estos municipios, es mi comentario un llamado a las autoridades y a la misma empresa de este grave daño ecológico, para que en un ambiente de diálogo y compromiso, de responsabilidad pues cumplan con lo que se señaló anteriormente", sostuvo.