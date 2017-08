Todo sigue "igual" para los habitantes del Río Sonora

HERMOSILLO, Sonora(GH)

A tres años del derrame de metales pesados por parte de la compañía minera Buenavista del Cobre, que contaminó el agua del Río Sonora, la situación sigue igual a decir de los mismos habitantes de los pueblos afectados.



Más allá de las huellas físicas que todavía se pueden apreciar en el cauce del río derivadas de los tóxicos que se vertieron el 6 de agosto de 2014, los efectos económicos y de salud, principalmente, se pueden percibir en las comunidades y en sus habitantes.



El derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de metales pesados sobre los ríos Bacanuchi y Sonora si bien tuvo impactos en el corto plazo, algunos irreversibles en flora y fauna según los expertos, tiene efectos a tres años de distancia.



Para conocer su postura respecto a las acciones emprendidas para la remediación en la zona se buscó a Grupo México a través de su Departamento de la Dirección de Operaciones, sin embargo a cuatro días de la consulta, no se obtuvo respuesta.



Para quienes habitan a lo largo de la ribera el problema, más que económico o del abandono que sienten por parte de las autoridades, tiene que ver con un asunto de falta de confianza, pues no la tienen en el agua que beben ni en los alimentos que consumen.



"Aquí ahorita no hay gente enferma pero sí he sabido que sí hay algunos con cáncer, pero no nos dicen nada, no hay información, están las esperanzas perdidas, nadie nos echa la mano aquí", resume Manuela Dórame Contreras, habitante Sinoquipe, una comunidad del municipio de Arizpe.



LENTA RECUPERACIÓN



Señalan que a tres años la recuperación de la economía ha sido lenta y los apoyos del Gobierno han sido escasos, la agricultura y la ganadería no se han podido reactivar y el turismo no retoma el dinamismo que tenía antes del 2014.



"Antes se vendía lo que se cosechaba, maíz, chile, todo eso, y ahora ya no hay nada de esos trabajos, se perdió, ahorita están limpias las milpas, ya no se cosecha nada", refirió Petra Córdova, quien es propietaria de un restaurante en Mazocahui, municipio de Baviácora.



Distintas organizaciones no gubernamentales han apoyado a los afectados en una lucha para que tanto el Gobierno federal como la empresa minera reparen los daños, al considerar que los pagos realizados por parte del Fideicomiso Río Sonora, creado por Grupo México, no fueron suficientes.



LAS ACCIONES



Para el abogado Luis Miguel Cano López, de Poder, uno de los organismos que apoyan a los pobladores, a dos años lo único positivo que hay en el caso es que un juzgado ordenó cerrar dos pozos contaminados y restituir el daño.



"Me ha tocado conocer gente en el río y veo gente consciente de sus derechos humanos. Veo gente que no se conforma, que no se lamenta sino que se organiza para conocer y defender sus derechos", consideró.



Por los últimos días de julio de este año, un juez de Distrito, donde estaba radicada la querella, dictó el cierre de los pozos ubicados en las comunidades de Sinoquipe y La Labor, ya que según estudios rebasaron el límite máximo de arsénico y manganeso, respectivamente, de acuerdo a estándares de la OMS.



El juez aceptó las demandas de los pobladores, dijo, cuando estos señalaron que la Norma Oficial Mexicana respecto a metales pesados en el agua es laxa y por lo menos en el caso de los pozos del Río Sonora debe compararse con los estándares que dicta la Organización Mundial de la Salud.



"Pero lo cierto es que la tranquilidad no ha vuelto al río, ninguna de las personas que dicen que todo está bien vive en el río, la gente es presa de la intranquilidad que en la zona impera y no se arriesgan a tomar el agua ni a consumir los productos de por allá", explicó.



El fallo favorable del juez fue para dos pozos de los 30 a los que se les realizaron pruebas por parte de la Cofepris, agregó, y aunque pudiera parecer una cantidad menor, es un avance para que en lo sucesivo laboratorios independientes realicen las pruebas.



Destacó que el tema de la salud de los pobladores también es urgente, ya que las personas enfermas van en aumento y suman ya 381 pacientes, mientras que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (Uveas) está en el abandono.



"Hace unos días dijeron (las autoridades) que el agua estaba estable y que, por lo tanto, iban a disminuirse la cantidad de potabilizadoras, de 30 que se comprometieron al principio ahora nomás quedan nueve, siete fijas y dos que serán móviles", detalló.



EL APOYO ECONÓMICO



Los últimos pagos realizados por parte del Fideicomiso Río Sonora se hicieron en junio de 2016 y se habían erogado 684 millones 970 mil 802 pesos en los conceptos de salud, agropecuario, tomas de agua e industrial, comercio y servicios.



"Ha habido muchos niños que resultaron con enfermedades, presentan principalmente problemas intestinales, vómitos, diarreas", declaró María de la Luz Contreras, habitante de Huépac, quien atribuye estos males en menores a que toman agua de la llave.



Compromisos en el olvido



La investigadora del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Unison, Reina Castro Longoria, subrayó que los compromisos que hicieron las autoridades a los afectados no se han cumplido y éstos se encuentran en el olvido.



Indicó que las principales promesas de resarcimiento de los daños fueron el proporcionar agua de calidad a través de la instalación de potabilizadoras en los pueblos, un hospital de especialidades para los enfermos y la remediación integral del Río Sonora.



"Esos tres puntos son los ejes que aún están pendientes en el río", abundó, "tres años después lo más sensible es la salud, y lo que más claman las personas es agua con certeza de que está apta para sus labores domésticas y para consumo directo".



Agregó que en los estudios que ha realizado del agua, guarda los estándares adecuados el líquido de los pozos que están alejados del cauce del río, pero entre más alejados es más difícil y costoso para las personas abastecerse.



Apuntó que los habitantes de estas comunidades consumen agua contaminada y los efectos son visibles en la salud con dermatitis agudas, manchas en la piel y según resultados de la misma Uveas, algunos tienen contaminado el cuerpo con plomo, arsénico y cadmio.



"En Tahuichopa hay unos estudios de un señor de aproximadamente 50 años que le detectaron plomo en la sangre, y lo más grave es que se basan en estándares muy laxos para decirles que no tienen problema en los niveles que les encuentran", concluyó.



Las autoridades señalan que no hay personas enfermas de gravedad, enfatizó, sin embargo los pobladores se muestran cansados, se quejan de dolores de huesos y tienen fatigas crónicas, mientras que la atención es mínima.



"Hay un límite, un umbral de soporte de la naturaleza y de la gente, ese se rompió y eso es lo que deben de comprender, de visualizar", insistió, "y no negar un daño que se reconoció primero y ahora se está tratando de ocultar".