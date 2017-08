"Enferman" policías en tres municipios

CIUDAD OBREGON, Sonora(GH)

Por prescripción médica o por decisión propia acuden policías de Cajeme a ejercitarse al gimnasio bajo el mando de Gerardo Razo Vázquez, instructor de acondicionamiento físico de Seguridad Pública.



El centro de acondicionamiento físico queda ubicado en la segunda planta de la comandancia, donde hasta el 80% de los policías que acuden al gimnasio por problemas de sobrepeso.



"A la mayoría los mandan después de su evaluación del C3, donde después de su revisión médica les dan recomendaciones para atender sobrepeso o algunos problemas de salud como hipertensión o diabetes", externó Razo Vázquez.



Según estimaciones del entrenador físico, al menos el 50% de los policías tienen problemas de sobrepeso, la población de los elementos de la corporación asciende a 800 agentes.



"Aquí en el gimnasio les damos asesoría para ponerse en forma, les hacemos una rutina de ejercicios según el problema que hay que atender, ya sea sobrepeso, hipertensión, diabetes, rehabilitación física, entre otros", añadió el entrenador.



El gimnasio tiene todo tipo de aparatos para ofrecer variedad de rutinas, informó el entrenador, cardiovasculares, máquinas y pesas para fortalecer a los elementos policíacos para el mejor desempeño en su trabajo en prestar seguridad a la población.



"Está abierto desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, cada quien se ajusta a su horario de trabajo, hay quienes realizan sus rutinas de ejercicio antes de entrar en turno, otros lo hacen una vez que salen de su horario de trabajo", indicó.



Se tiene un promedio de 40 elementos que acuden a ejercitarse a diario a diferentes horas, diez de ellos son mujeres, quienes están activos en el programa de entrenamiento diario, que van desde las edades de 22 años hasta los 60 años".



Le bajan



"Tenemos una de las compañeras que ya ha bajado doce kilos, inició con su régimen desde el mes de enero, pesaba 104 kilogramos y ahora su peso es de 92 kilogramos", añadió.



La actividad de policía requiere mucho esfuerzo físico y mental una persona preparada, va a rendir más y tiene menos riesgos de sufrir algún problema cardiaco o cerebral.



Hay un convenio con el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que por medio de este se les brinda atención integral de manera gratuita a los policías, como nutrición, sicólogo, terapias, rehabilitación, entre otros, agregó.



En Navojoa, el 65% de los agentes está pasado de “kilitos”



Navojoa.- Obesidad, diabetes, males cardiovasculares, lesiones en rodillas, espalda y cadera son los padecimientos más frecuentes que sufren los elementos de Policía y Tránsito de Navojoa, señalaron autoridades de Salud.



El director del Centro de Salud Urbano de Navojoa, José Moreno Ortega, dijo que la mayoría de estas enfermedades son derivadas del sobre peso y obesidad.



Aunque el secretario de Seguridad Pública Municipal de esta ciudad no dio un dato exacto de cuántos elementos tienen obesidad y sobrepeso la gran mayoría de ellos la padece.



Un agente de la policía, quien pidió el anonimato, señaló que de los 370 agentes de la corporación entre policías y tránsitos el 65%, es decir, 240 tiene algún grado de sobrepeso y obesidad.



“Siempre estamos sufriendo de lesiones en las rodillas porque la verdad si algunos estamos pasados de peso y a veces tenemos que correr o brincar”, expresó, “había programas especiales para policías que se daban en el Itson pero hace ya como dos años que no los dan”.



Agregó que la falta de un gimnasio especial para los guardianes del orden es uno de los factores por el que los agentes no se ejercitan.



“Si tenemos entrenamiento de tiro con arma de fuego pero gimnasio no tenemos”, abundó, “y trabajamos dos turnos, 12 horas corridas, con esos horarios no tenemos tiempo para hacer ejercicio”, apuntó.





Se incapacitan más por lumbalgias en Nogales

NOGALES.- Padecimientos de lumbalgia y fracturas en pies y manos son los motivos de salud por los cuales se incapacitan más elementos de la Policía Municipal, según informó la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública.



Susana Padilla Gómez indicó que hicieron un análisis sobre los problemas de salud que presentaban con mayor frecuencia los agentes preventivos para coadyuvar con el sector Salud y darles apoyo.



“Desde el año pasado hicimos un estudio ya que teníamos un registro de 40 elementos incapacitados y en base al análisis nos dimos cuenta que el malestar de salud más común son las lumbalgias.



“Este padecimiento en la parte baja de la espalada que es muy doloroso y viendo que había elementos con incapacidades de hasta 60 días nos dimos a la tarea de solicitar información al Isssteson sobre estos casos”, resaltó.



La funcionaria municipal y también titular de la Junta de Honor, Selección y Promoción de Seguridad Pública informó que el objetivo fue buscar mecanismos de ayuda médica para los elementos.



“Eran alrededor de 40 elementos que no estaban trabando por padecimientos y quisimos encontrar soluciones ya sea con tratamientos especializados y afortunadamente se logró reducir tantas incapacidades.



“Además de la lumbalgia otro factor que incapacita a los agentes son fracturas en manos o piernas derivadas de la misma función operativa de los llamados en donde sufren cualquier tipo de accidentes”, explicó.



Actualmente se brinda atención a los problemas de salud de los policías no solo con medicamentos sino también con traslados para ser internados en hospitales de otras ciudades si lo requieren.



Señaló que en la corporación cuentan con gimnasio y talleres permanentes de capacitación para capacitar en acondicionamiento físico que sirve para mantener en buena salud a los policías municipales.