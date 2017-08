Recuperación tras derrame en río es lenta: Habitantes

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Lento, es como consideran los habitantes de las comunidades del Río Sonora los procesos de reactivación económica, de remediación de salud y agua, a tres años de ocurrido el desastre ecológico ocasionado por una compañía minera.



El cierre de dos pozos cuya agua resultó no apta para el consumo humano en Sinoquipe y La Labor, es el único avance legal que hay y los pagos realizados por el Fideicomiso Río Sonora. Del resto de las promesas poco se ha cumplido.



"A las autoridades no les interesa lo que uno esté pasando por esta época que para mí está muy mal, vinieron unos a revisar el agua diciendo que no hacía daño el agua de la llave, pero, ¿cómo ellos no tomaron agua?", expresó Cruz Padilla Vindiola, habitante de Aconchi.



El 6 de agosto de 2014, Buenavista del Cobre derramó 40 mil metros cúbicos de lixiviados de metales pesados sobre el Río Bacanuchi, contaminación que luego llegó al cauce del Río Sonora y se extendió por ocho municipios.



Al respecto, la compañía minera perteneciente a Grupo México no respondió los llamados para conocer su versión de las acciones de remediación realizadas hasta la fecha.



También se buscó la versión de Profepa ySemarnat, pero no hubo respuesta debido al periodo vacacional de las dos dependencias.



PROMESAS SIN CUMPLIR



Reina Castro Longoria, especialista del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Unison, explicó que proporcionar agua de calidad a través de la instalación de potabilizadoras, un hospital de especialidades y la remediación integral del río, son promesas no cumplidas.



"Esos tres puntos son los ejes que aún están pendientes en el río", abundó, "tres años después lo más sensible es la salud, y lo que más claman las personas es agua con certeza de que está apta para sus labores domésticas y para consumo directo".