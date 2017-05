"Pega" a jornaleros falta de agua e infraestructura

NAVOJOA, Sonora(GH)

Más de 10 mil jornaleros del Sur de Sonora sufrirán por la falta de empleo, ya que este año no habrá segundos cultivos por falta de agua señaló Rafael Orduño Valdéz.



Vía telefónica, el presidente de los horticultores indicó que la baja actividad en los campos agrícolas representa una situación difícil para los trabajadores y sus familias.



"El campo se queda paralizado sin los segundos cultivos; ante esta situación se tienen que evaluar los empleos temporales", consideró, "porque se quedan sin trabajo jornaleros de Huatabampo, Álamos, Navojoa y Etchojoa".



El alcalde de Huatabampo, Heliodoro Soto Olguín, reconoció que los meses de mayo, junio y julio son una temporada difícil tanto para los trabajadores del campo como para los pescadores.



"Es el momento en el que no hay trabajo; se quedan paralizado el campo y la pesca", abundó, "estamos gestionando 230 empleos temporales para esté Municipio".



PIERDEN COMPETITIVIDAD



La falta de infraestructura y tecnología ha provocado que las hortalizas -específicamente el tomate- pierdan competitividad dentro de los mercados nacionales e internacionales, reconoció Orduño Valdéz.



"En el Mayo, año con año hemos sido menos competitivos", abundó, "hace 20 años sacábamos dos mil hectáreas de tomate y ahora sólo tenemos 50".



Manifestó que las casas sombras e invernaderos son los que, en la actualidad, producen tomate de calidad internacional.



"Si nosotros no tenemos la infraestructura es obvio que tenemos que salirnos del mercado, porque no somos competitivos", recalcó, "eso ha venido a perjudicarnos".