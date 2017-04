Desaladora beneficiaría también a Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Esta mañana, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad el proyecto Desaladora Sonora para proveer de agua potable a Guaymas, Empalme y en un futuro a Hermosillo, con una inversión de 704 millones de pesos a través de una alianza público privada.



Se prevé que la producción de vital líquido sea de 200 litros por segundo en una primera etapa.



En marzo pasado, se entregó en el órgano legislativo la iniciativa de Ley, donde se exponía la necesidad de abastecer de agua potable a Guaymas y Empalme, y para lo cual se cuenta ya con 350 millones de pesos de recursos federales a fondo perdido, listos para ser usados.



EL ARGUMENTO



En la iniciativa, entregada por la gobernadora, se señaló el déficit actual en cuanto a dotación de agua potable de los habitantes de Guaymas y Empalme, que no permite cubrir las necesidades de uso y consumo en casas, industrias y comercios.



Derivado de su condición geográfica y climatológica, expuso Pavlovich Arellano, esos municipios no disponen de agua superficial, por lo que su única fuente sustentable de abastecimiento es la captación de agua de los acuíferos San José de Guaymas y Boca Abierta, que presentan un fuerte problema de abatimiento y sobreexplotación, ya que el volumen de extracción es muy superior a la recarga.



"No existen fuentes superficiales, ni pozos particulares en Guaymas y Empalme", se especificó en la iniciativa, aprobada hoy de manera unánime por los legisladores.



En la exposición de la iniciativa se describió la adquisición de 20 hectáreas de terreno para albergar la Desaladora Sonora, que permitirá escalar su capacidad de producción de agua potable, incluyendo a futuro módulos adicionales que harán posible suministrar agua a ciudades cercanas como Hermosillo y continuar abasteciendo a Guaymas y Empalme.



"Son los municipios de Guaymas, Empalme y Hermosillo, entre otros, quienes deben estar contemplados en un proyecto gradual que, de acuerdo a la conformación de módulos que integran el total del proyecto, reciban los primeros beneficios tecnológicos de producción de agua desalada", se especificó en el texto.



"El problema en sí, debe ser atendido entonces desde diversas perspectivas, válidas todas", señaló, "que nos deben permitir la implementación de una solución estructurada, paulatina, pero que a la postre permita atender a todas las regiones sin afectar las reservas y dotaciones que actualmente se mantienen".