Llama rector a restablecer diálogo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Una invitación a restablecer el diálogo y la mesa de negociaciones en la revisión contractual que mantiene Staus y Unison hizo el rector Heriberto Grijalva Monteverde, luego de las manifestaciones de esta semana.



El rector del Alma Máter indicó que pareciera que el sindicato busca crear conflictos en vez de soluciones, por lo que piden que se traten temas que puedan resolverse en una mesa bilateral.



"Sobre el paro, no hay razón, no es legal, el único movimiento que contempla la ley como tal es el derecho a huelga; les dijimos que no era el camino, pero la dirigencia decidió realizar un paro de labores", comentó.



Grijalva Monteverde mencionó que después de que el sindicato abandonara la mesa de negociaciones desde hace algunas semanas, se envió un comunicado, sobre las propuestas que presentó la administración universitaria.



ENVÍAN PROPUESTAS



Un aumento salarial del 3.08% y 1.98% a las prestaciones de monto fijo son parte de las propuestas que la administración universitaria puede ofrecer al sindicato de académicos de la Unison en la revisión contractual.



En un comunicado enviado ayer y firmado por la secretaria general administrativa, María Magdalena González Agramón, informó que este ofrecimiento es el autorizado por la política federal, pero se realizan gestiones para aumentar la propuesta.



Entre las peticiones que hace el sindicato están las de aclarar el adeudo al Isssteson, González Agramón señaló que este asunto ya quedó resuelto y no hay adeudo de parte de la Unison al instituto.



En el tema de seguridad e higiene, aseveró que se espera retomar los trabajos en el marco de la Comisión Mixta General de higiene y seguridad.



Además, recalcó que se envió la respuesta al pliego de las supuestas violaciones al contrato colectivo de trabajo.