Madres se movilizan y exigen el tiempo completo en escuela

Guaymas(GH)

Luego de que las madres de familia tomaran las oficinas de la Agencia Fiscal de Guaymas para exigir la permanencia del programa de tiempo completo en la Escuela Primaria Luis G. Dávila, su problema fue resuelto en menos de dos horas.Las mujeres primero cerraron la calle 20, a la altura de la institución educativa en exigencia de que se les resolviera su problema, pero al no ver respuesta, se trasladaron a la Agencia Fiscal para cerrar sus puertas y obligar a la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) una solución al problema.Fabiola Salazar, madre de familia de la Escuela Primaria Luis G. Dávila, aseguró que los maestros dejaron de recibir el apoyo por el programa de tiempo extendido y después les pidieron recortar la salida de las 14:00 a las 12:30 horas."En esta escuela nomás son doce maestros afectados, la directora y el intendente", puntualizó, "este problema está en otros planteles donde se puso en marcha el programa, queremos que se respete el programa".Mayra Rubio, quien también es madre de familia de este plantel escolar, pidió una explicación del por qué les dejaron de pagar a los profesores por ampliar su educación a los estudiantes."Nosotros tenemos a nuestros hijos aquí porque queremos que tengan una buena educación, un buen nivel educativo, que tengan buenas bases para que consigan un trabajo digno, y además porque los maestros son buenos y los apoyamos", externó.La madre de familia, María del Carmen Martínez, consideró que la educación que imparten los planteles escolares públicos no es óptima y eso empeorará si reducen el tiempo de clases."Primero nos quitan el tiempo completo, luego el alimento y ahora nos mandaron una circular para pedirnos que no tiráramos los libros de nuestros hijos porque iban a ser reciclados", apuntó.Guaymas.- La delegada regional de la SEC, Marlene Márquez, reconoció que en diciembre fue el último mes que los maestros que trabajan en las escuelas de tiempo completo de la región Guaymas-Empalme, recibieron su pago.Aseguró que ayer les depositaron los pagos de enero y febrero, y entre hoy y el viernes les entregarán el adeudo del mes de marzo para regularizar esta situación."Fue un problema de retraso normal como cada inicio de año, el recurso apenas llegó ayer a la Secretaría de Hacienda de México y hoy (ayer) se hizo la transferencia a la SEC para aplicar los pagos, el programa sigue, no se va a cancelar, tenemos garantizado el pago de todo el año", destacó.Este día, dijo, se retomará el programa de tiempo extendido en la primaria Luis G. Dávila.