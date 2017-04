Operan sólo 25 barcos pesqueros en el Golfo

San Luis Río Colorado(GH)

Luego de que les prohibieran las principales y únicas artes de pesca para el camarón, la curvina y escama, Carlos Alberto Tirado Pineda señaló que en la actualidad sólo trabajan cerca de 25 barcos en el Golfo de Santa Clara.San Luis Río Colorado



El presidente del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedad Cooperativa Pescadores de la Reserva Biosfera indicó que estas se dedican a la captura de almeja y jaiba, actividad para la cual usan jaulas y no redes.



En el Golfo de Santa Clara, precisó, son apenas cerca de 15 embarcaciones con permisos actualizados para la jaiba y 10 para almeja.



"La pesca de curvina, que es la que pudimos estar llevando, no se está realizando pero hay un acuerdo para el pago de la curvina (del Gobierno federal).



"Las únicas que están haciendo son las pangas actualizadas para llevar jaiba, almeja, que son embarcaciones donde no se usan redes, son otro tipo de pesquerías con jaula, son las únicas que están actualizadas para salir a pescar", explicó.



Les ponen freno



En esta comunidad 100% pesquera hay 435 embarcaciones con permisos para capturar camarón, curvina y escama, pesquerías que están detenidas para proteger a la vaquita marina.



Tirado Pineda recordó que el más reciente golpe para estos pescadores fue la prohibición del uso de redes "agalleras", la única arte de pesca para la captura de la escama, la cual seríaliberada tras dos años de acuerdo de no pesca de la vaquita marina.