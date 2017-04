San Carlos acapara atracción turística

Guaymas(GH)

El 85% de las habitaciones de los hoteles, departamentos, casas y condominios de Guaymas y San Carlos están reservados para Semana Santa, donde esperan reunir 15 mil turistas por día.



El presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, Arturo Mungarro López, informó que entre el lunes y martes de la siguiente semana llegará al 100% la ocupación hotelera en la ciudad y el destino turístico.



Subrayó que este año esperan captar más de 40 millones de pesos en derrama económica, considerando un gasto de 700 pesos diarios en cada uno de los vacacionistas procedentes de Sonora, Sinaloa, Baja California y Chihuahua.



"Estamos listos para el periodo de Semana Santa, cada hotel está ofreciendo paquetes distintos, hay desde rentas de una noche hasta por una semana", expuso, "pero la mayoría está accediendo por los de tres días, que son jueves, viernes y sábados, los días fuertes".



Este año, dijo, los visitantes no podrán acceder al Mirador Escénico de San Carlos, ni podrán usar la carretera al Delfinario en ciertos horarios, como medidas de prevención, como en años anteriores, por razones de seguridad.



Conformes



"Estamos de acuerdo de que se cierre la carretera al Delfinario porque no hay iluminación y la mayoría la toma como una autopista y en cuanto al mirador, ahí no se terminaron las obras, es mejor mantenerlos cerrados", consideró.



Mungarro López agregó que esta Semana Santa, los prestadores de servicios están contemplando mantener sus negocios abiertos al público.