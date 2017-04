Juez de Inmigración revisará caso de ex secretario en EU

NOGALES, Sonora(GH)

En una cárcel federal del Condado de Maricopa, Arizona permanecía ayer detenido el ex secretario de Hacienda del Gobierno del Estado, Carlos Villalobos Organista, quien desde julio de 2016 estaba presuntamente de manera ilegal en territorio estadounidense.Villalobos Organista fue detenido presuntamente en una casa en Scottsdale, Arizona.Yasmeen Pitts O'Keefe, vocera en la Oficina de Asuntos Públicos del Departamento de Inmigración y Control de Fronteras (ICE, por sus siglas en inglés), destacó que Villalobos Organista fue puesto en custodia el 4 de abril en seguimiento a un arresto administrativo hecho por la Oficina de Investigaciones de ICE de Seguridad Nacional."La base de datos del Departamento de Seguridad Nacional indica que la última vez que Villalobos ingresó a los Estados Unidos fue con una visa de cruce fronterizo en julio de 2016 y no había retornado a México", destacó la fuente.Un Juez de Inmigración con el Departamento de Justicia de la Oficina Ejecutiva de Inmigración revisará y determinará si Villalobos tiene derechos legales para permanecer en Estados Unidos, sostuvo.Expertos en materia consular confirmaron que el ex funcionario sonorense rechazó la atención consular cuando se la ofrecieron las autoridades norteamericanas.Manifestaron que derivado de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares se ofreció al detenido la notificación consular pero de momento la rechazó.En espera de la extradición del ex secretario de Hacienda durante el gobierno de Guillermo Padrés , Carlos Villalobos Organista, está la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), tras la detención registrada en Estados Unidos, informó el titular del organismo.Odracir Espinoza Valdez indicó que de acuerdo con los protocolos institucionales entre México y Estados Unidos, la notificación de la detención deberá dirigirse al Poder Judicial porque fue la instancia que lanzó la orden de aprehensión.Señaló que de acuerdo con el proceso a seguir por las autoridades estadounidenses, se estima que en los próximos días se concrete la extradición del ex funcionario a territorio mexicano."Se le va a informar al Poder Judicial porque a raíz de la orden de aprehensión fue como lo pudieron haber detenido, en su momento lo pondrán a disposición del Estado mexicano", explicó "aquí el Poder Judicial tendría que ser el que establezca los protocolos de comunicación oficial con las instancias americanas", abundó.Para la localización y detención de ex funcionarios que están prófugos de la justicia, puntualizó que hoy en día la FAS tiene vigentes 33 alertas de carácter migratorio, de las cuales son 15 fichas rojas y 18 azules.Detalló que las alertas rojas se giran cuando se le comprueba a la Interpol que existe una orden de aprehensión en contra de una persona y que la alerta azul se gira para ubicar a una persona cuando hay una averiguación previa avanzada en su contra y se presume que está prófuga.Con el propósito de recuperar los recursos económicos que fueron desviados y de que se aplique la Ley de manera penal en los casos que se requiera, refirió que la Contraloría será cuidadoso de los proceso en contra de cada exfuncionario.