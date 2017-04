Arresto de Villalobos representa aplicación de la ley: Contralor

HERMOSILLO, Sonora(GH)

La detención del ex secretario de Hacienda estatal, Carlos Villalobos Organista, sólo representa la aplicación de la Ley en un caso de desempeño indebido de funciones, refirió el contralor del Estado.Miguel Ángel Murillo Aispuro descartó que la aprehensión del ex funcionario que laboró durante la administración de Guillermo Padrés Elías tenga tintes políticos e intereses partidistas.Señaló que en los casos en los que se detectan irregularidades cometidas por ex empleados o funcionarios en turno, es obligación de la Contraloría del Estado aplicar la Ley."Aquí no hay revanchismo político, si nosotros no ejercemos la acción contra quien haya que ejercerla la pueden ejercer contra nosotros por omisión", expuso el contralor estatal.Para que se aplique la Ley en todas las conductas irregulares, Murillo Aispuro indicó que la Contraloría del Estado seguirá colaborando con facilitación de la información que requieran las instancias federales y estatales.Para la localización y detención de ex funcionarios que están prófugos de la justicia, Odracir Espinoza Valdez puntualizó que hoy en día la FAS tiene vigentes 33 alertas de carácter migratorio, de las cuales son 15 fichas rojas y 18 azules.El fiscal anticorrupción de Sonora detalló que las alertas rojas se giran cuando se le comprueba a la Interpol que existe una orden de aprehensión en contra de una persona y que la alerta azul se gira para ubicar a una persona cuando hay una averiguación previa avanzada en su contra y se presume que está prófuga.Rodrigo Alcocer Urueta, cónsul de Asuntos Comunitarios y Prensa en el Consulado de México en Phoenix, Arizona, confirmó que la representación mexicana en el exterior tiene conocimiento del caso de Villalobos Organista.Pero no brindó más información al manifestar que será la dirección general de la Secretaría de Relaciones Exteriores la que atienda los cuestionamientos.Autoridades estadounidenses confirmaron que hasta ayer por la tarde el ex secretario de Hacienda en Sonora seguía preso en una cárcel federal en el Condado de Maricopa.Y que a través de unas imágenes establecieron su paradero, del cual se derivó la captura por oficiales del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos."Se encuentra en una cárcel federal donde probablemente esperará su extradición", confirmó la fuente estadounidense a EL IMPARCIAL.