"Me trataban como un animal": María

NAVOJOA(GH)

Destrozada, humillada, confundida e insegura de sí misma se sintió María, al grado de salirse de la escuela donde estudiaba la carrera de Asistente Educativo, ante el acoso escolar que sufría por parte de sus compañeras.



"Me trataban como un animal, sin sentimientos y me sentí destrozada por dentro, confundida, no quiero ni recordarlo", expresó María junto a su mamá, quienes acudieron a EL IMPARCIAL, "pero todos somos igual por dentro y tenemos sentimientos al igual que todos".



La joven, de 22 años de edad, residente de un fraccionamiento en Navojoa, quien padece de un problema de trastorno de aprendizaje, recordó que las agresiones iniciaron hace cuatro meses, cuando en una actividad escolar algunas de sus compañeras le hicieron un banda como las que usan las edecanes con la leyenda: "Terca y odiosa".



"En un viaje escolar me tiraron con un taco de frijol y me pegaron en la cabeza; otras veces me mandaban groserías por WatsApp".



La madre de María dijo que denunció el problema ante las autoridades de la escuela, pero la directora del plantel propuso cambiar a la estudiante del grupo que llevaba las clases de lunes a viernes a las clases sabatinas, opción que no fue de su agrado.



"La maestra me dijo que Lupita, mi hija, era grosera y era la que se portaba mal, de ahí me fui a la SEC a poner la queja, pero ahí me dijeron que sólo era para nivel básico", enfatizó.



El sueño de María o "Pita", como la llaman sus amigos, es estudiar pese al problema de trastorno de aprendizaje, aunque a raíz del acoso escolar buscará ingresar a otra Universidad, donde dijo que intentará conservar su promedio escolar, el cual es de nueve.



Se contactó a las autoridades educativas, las cuales quedaron en confirmar una cita hoy para una entrevista sobre el caso de María.