Triquis se unen contra gasolinazo en Sonora

CABORCA, Sonora(GH)

En medio de la celebración del primer centenario de la Constitución Mexicana, integrantes de la etnia Triqui y ciudadanos de Caborca y Navojoa, se movilizaron ayer domingo de nueva cuenta con protestas, marchas y bloqueos en repudio al gasolinazo.



En Caborca, un grupo de integrantes de la etnia Triqui se unió a los ciudadanos que se manifestaron ayer durante cinco horas en contra del gasolinazo en la intersección de la avenida 6 de Abril y calle Obregón de esta ciudad.



Miguel Martínez de Jesús, integrante de esta etnia, expresó que en la protesta, la cual inició a las 08:00 horas, destacó la presencia de los triquis, asentados en la "Y Griega", donde habitan 25 personas, tras llegar de su natal Oaxaca a trabajar en los campos agrícolas desde hace años.



Ellos decidieron unirse a la lucha, explicó, pues son un sector olvidado de la población, no sólo por los gobiernos, sino por la misma sociedad, y al igual que todos, el gasolinazo ha afectado fuertemente su economía familiar.



"Nosotros sino hablamos, nadie hace por nosotros, mañana va a estar más peor, alguien que abra los ojos y haga algo por nosotros, sino hablamos vamos a ser aplastados".



"Todo sube, las placas, agua, luz, estamos ganando 160 pesos el día, ahorita con el espárrago pagan un poco más, igual con la uva, pero se acaba y nos quedamos así, ese dinero no alcanza", lamentó el manifestante.



Las decisiones del Gobierno federal no consideran a las familias vulnerables, madres solteras, padres de familias numerosas, expuso, pues son estos sectores de la población lo que ya no saben cómo hacer rendir el dinero.



Exigió que baje el precio de las gasolinas, pero también el de otros rubros muy importantes como la luz, agua, y demás servicios y productos básicos para el mexicano promedio.



Marchan en Navojoa



Hombres, mujeres, niños y adultos mayores celebraron ayer la promulgación de la Constitución Mexicana con la cuarta marcha en contra del gasolinazo.



"Esté 5 de Febrero no hay nada que celebrar, fuera Peña", fueron las consignas de unas 60 personas que salieron desde mediodía de la Plaza Santa Fe Spring y caminaron por la calle Pesqueira.



Los inconformes bloquearon por una hora la circulación de la calle Guerrero, ante la molestia de algunas personas ajenas al movimiento.



Integrantes de la Asamblea Ciudadana en defensa de los combustibles, acordaron que la próxima semana realizarán otras movilizaciones.