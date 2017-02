Exigen a gritos reversa al gasolinazo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

En Hermosillo, el grupo "No al Gasolinazo Sonora", marchó por quinta ocasión para exigir se dé reversa al alza de los combustibles y se ponga un alto a los privilegios de la clase política.Los líderes del movimiento caminaron por las calles del principal cuadro comercial de la ciudad y se dirigieron al Congreso del Estado para entregar un pliego petitorio con demandas que consideran justas.Mañana a las 09:00 horas los manifestantes se concentrarán en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, donde concluyeron su mitin, para recibir una respuesta por parte de los legisladores.Con "banderitas" de México en la mano, docentes cesados, amas de casa, empleados sindicalizados, niños, jóvenes, adultos mayores y luchadores sociales participaron en el movimiento.Los manifestantes salieron de la Plaza Emiliana de Zubeldía y con cartulinas en mano, mantas, además de consignas, externaron su rechazo contra de los titulares de los tres niveles de Gobierno.Durante su recorrido, que fue más corto que las cuatro anteriores marchas, coreaban "¡Fuera Peña, fuera Peña!".El reloj marcaba minutos después de las 12:00 horas cuando el contingente de manifestantes llegó a la explanada del Supremo Tribunal de Justicia, donde realizaron un mitin en contra de los políticos.A unos metros de ellos, en un templete montado por personal del Congreso del Estado, se encontraban trece diputados, que afirmaron cumplieron con la cita del movimiento "No al Gasolinazo Sonora".El grupo social les requirió, a través de un escrito, su amable presencia el 5 de febrero en las escalinatas del Poder Legislativo, mismas que desaparecieron con el templete que montaron.Por estrategia, dijo, Daniel Corvera Arvallo, decidieron cambiar el punto de reunión a la Poder Judicial, debido a que el contingente podría apostarse en la plaza Bicentenario.Los líderes que encabezan el grupo "No al Gasolinazo Sonora" demandaron la presencia de los legisladores para hacerles la entrega formal de su pliego petitorio, pero los segundos no accedieron."¡Que vengan, que vengan!", coreaban los manifestantes, sin embargo, la respuesta no fue positiva y varios de ellos lanzaron consignas en contra del Presidente de la República, la Gobernadora de Sonora y el Alcalde Hermosillo.A ellos, diputados locales, federales, senadores y funcionarios del Gobierno federal, los acusaron de traidores a la Patria.Advirtieron además que dentro del movimiento existen infiltrados del Gobierno que quieren desestabilizar al grupo, además de gente de partidos políticos que busca "llevar agua a su molino" para el 2018.Fue finalmente la activista Rosa María O’Leary quien acudió al templete de los diputados para hacerles la entrega del documento, que la presidenta del Congreso, Brenda Jaime Montoya firmó de recibido.Para concluir su acto entonaron el Himno Nacional y antes afirmaron que su lucha continúa y el libre tránsito que iniciaron el pasado 2 de enero en la plaza de cobro 152 de Hermosillo, sigue.Además, señalaron que acudirán a la casa de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y el acalde Manuel Ignacio Acosta para pedirles una audiencia.Diputados de los seis partidos representados en el Congreso del Estado, encabezados por la presidenta de la mesa directiva, Brenda Elizabeth Jaime Montoya, escucharon los planteamientos y recibieron un pliego petitorio de los ciudadanos que se manifestaron por fuera de la sede del Poder Legislativo.A la hora acordada y conforme a la solicitud hecha el pasado 31 de enero por integrantes del Movimiento "No al Gasolinazo Sonora", esperaron la llegada de los ciudadanos en las escalinatas del Congreso del Estado, con el fin de conocer de viva voz sus inquietudes, cita un comunicado."En esta Legislatura hemos procurado ser sensibles a esas demandas e inquietudes que tiene la gente, para estar a la altura de lo que un representante popular debe ser"."Hoy, aquí ante ustedes, damos la cara como lo hemos hecho en otras ocasiones, para decirles: No están solos, en el Congreso del Estado no hay oídos sordos", aseveró la presidenta del Congreso del Estado a la multitud reunida en la explanada del Poder Judicial, en la calle que divide las sedes de los dos poderes y en sus alrededores.La diputada Jaime Montoya les informó que los legisladores de los seis partidos representados en esta Soberanía presentaron exhortos a las autoridades federales, para que atiendan el tema del alza a las gasolinas."Todos y cada uno de los puntos que integran su pliego petitorio y que han expuesto los compañeros ante el micrófono, habrán de ser analizados", expresó la Presidenta del Congreso del Estado.Agregó que debe avanzarse más, por lo que les aseguró que seguirán y mantendrán las puertas abiertas al diálogo y a la búsqueda de acuerdos."Debemos de mantener los canales de comunicación abiertos; sepan ustedes que los diputados locales de Sonora tienen la voluntad y la disposición de seguir atendiéndolos. Gracias y seguimos en la lucha", puntualizó la presidenta del Poder Legislativo.Durante la manifestación, los diputados intercambiaron impresiones con los ciudadanos que los abordaron para plantearles sus inquietudes y escucharon a cada uno con total disposición, refiere el boletín.Asistieron los diputados Jesús Epifanio Salido Pavlovich, Moisés Gómez Reyna , Fermín Trujillo Fuentes, Luis Gerardo Serrato Castell, Juan José Lam Angulo, Carlos Alberto León García, José Ángel Rochín López, Lina Acosta Cid, Célida Teresa López Cárdenas, David Homero Palafox Celaya, José Luis Castillo Godínez, Ana Luisa Valdés Avilés y Angélica María Payán García.