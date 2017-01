Reciben empleados insultos al despachar gasolina

SAN LUIS RÍO COLORADO, Sonora(GH)

Insultos y faltas de respeto reciben los despachadores de gasolina, al menos en cuatro de las expendedoras de combustible más concurridas de San Luis Río Colorado, reveló encargado de éstas.



Ulises Terrazas Carrasco dijo que al percatarse de la cantidad entregada de gasolina tras el pago de cierta suma, el cliente acostumbra dejar un insulto para quien amablemente le sirvió el liquido en su vehiculo, ocurriendo esto después del aumento al precio a inicio del año



“Ha habido muchos insultos a los despachadores de gasolina porque la gente piensa que son trabajadores de PEMEX, lo cual es completamente erróneo, somos una empresa particular, somos empleados de una franquicia y por tanto no tenemos nada que ver con el aumento aunque nuestro producto sea la gasolina”, expresó.



“Lo que antes era una propina por su atención, hoy es un mal gesto o grosería, mayor aun cuando el empleado trata de ofrecerle un aditivo, la gente repara que aparte del aumento queremos venderle otras cosas”, agregó.



Terrazas Carrasco dijo que después del último incremento al precio de la gasolina han detectado una disminución en el flujo de gente que se acerca a recargar combustible, de igual manera se percatan de que el cliente es minucioso en la entrega de la cantidad del combustible comprado en relación a lo que la bomba marca.



“Hay gente que aunque suba o baje el litro de gasolina, sigue poniendo 200 o 300 pesos, es decir piden en cantidad de dinero, no en litros, lo que se ve reflejado en su tablero, es ahí cuando muchos se molestan”, dijo.