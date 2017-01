Se inspira en su padre para ser policía

Guaymas, Sonora(GH)

Lourdes Patricia Robles León, inspirada en los recuerdos de su padre, agente de tránsito que murió en cumplimiento de su deber; decidió enlistarse en las filas de la Policía Municipal de Guaymas hace 10 años.



En la primera oportunidad que tuvo, la guaymense renunció a su empleo donde se desempeñaba como licenciada en administración de empresas para dedicarse de lleno a la actividad donde el patriarca de la familia perdió la vida durante un enfrentamiento.



En los 10 años que tiene en la corporación ha tenido la oportunidad de trabajar en el C4, barandilla, en el departamento de carta de no antecedentes penales, unidad de análisis, dactiloscopia, en tránsito, la operatividad y en programas preventivos de DARE, donde actualmente trabaja.



"Cuando se nos dio la oportunidad de ingresar a los hijos de elementos caídos, no lo dudé, dejé mi trabajo y me metí a la corporación porque lo traigo en la sangre, me gusta servir a la gente y si me toca morir como mi papá lo aceptaría", expresó.



En los 10 años que tiene en Seguridad Pública no ha recibido ningún ascenso, pero igual se siente agradecida con Norman Castillo Medrano, por la oportunidad que le brinda para desenvolverse en programas preventivos al lado de miles de estudiantes.



Robles León es madre soltera de dos hijos, una estudiante de la carrera de administración de empresas turísticas, de 19 años de edad y un licenciado en administración de empresas turísticas de 24 años de edad, que además es Bombero Voluntario y chofer de la Cruz Roja.



"Es muy satisfactorio encontrar a jóvenes en la calle y que te reconozcan por tu trabajo, que te digan que por ti siguieron adelante, me gusta sentirme útil", manifestó.



Del 2008 a la fecha ha sido sometida cada año al Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3), con resultados positivos.