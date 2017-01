Caos por confrontación

HERMOSILLO,Sonora(GH)

Lo que inició como la simple invitación a través de redes sociales de saquear un supermercado, tal como sucedió en otros estados del País por el descontento ante el "gasolinazo", se convirtió en una violenta movilización policiaca y civil.



Fue alrededor de las 19:00 horas cuando hermosillenses de todas las edades comenzaron a llegar a los establecimientos ubicados sobre el cruce de los bulevares Solidaridad y Progreso, donde se ubicó el epicentro de los hechos.



Antes de la llegada de los presuntos "saqueadores", en el sitio ya se encontraban decenas de elementos de las policías Municipal, Estatal Preventiva y Estatal Investigadora, quienes tenían la consigna de proteger los comercios.



Lo que dio inicio al enfrentamiento entre policías y ciudadanos fue el ataque a la tienda departamental Famsa, establecimiento que terminó con los cristales rotos luego de que varias personas la atacaran con piedras.



Detonaciones al aire alertaron a los agentes que la persecución debía comenzar, mientras menores que participaban en el acto vandálico corrían para no ser aprehendidos por las autoridades.



Los disturbios, según elementos de la Cruz Roja presente en el lugar, dejaron a un joven de 14 años de edad con una herida en la cabeza y una persona de la tercera de edad fue atendida por crisis nerviosa.



En la revuelta se suscitaron conatos de enfrentamiento entre civiles y policías, ya que los primeros no se retiraban del lugar y entorpecían las acciones de resguardo.



EL ENFRENTAMIENTO



Tras las primeras detenciones realizadas por la Policía, los ciudadanos se aglomeraron a las afueras de Bodega Aurrerá, negocio al que vía redes sociales se invitó a los hermosillenses a depredar, bajo el argumento de molestia por el aumento en el costo de la gasolina.



Los ataques entre autoridad y sociedad civil volvieron a presentarse con piedras, sin embargo se sumaron golpes e incluso gas lacrimógeno, con el cual lograron separar al grupo de casi mil personas, en pequeños bloques.



Mientras algunos corrían hacía los comercios aledaños, otros se adentraron a la colonia Solidaridad, donde buscaron resguardo de las abundantes nubes blancas provocadas por el gas pimienta lanzado por los efectivos.



Otros elementos, destacamentados en el centro de los disturbios, desempacaron equipo antimotines para contener la lluvia de objetos pétreos, ataque que repelieron con ayuda de cartuchos de goma.



Entre manifestantes y curiosos se logró reunir un grupo de alrededor de 2 mil personas, muchos de ellos menores de edad, a quienes las autoridades de manera insistente les pedían que se retiraran del lugar.



SAQUEAN TIENDA EN COLONIAS



En la colonia Romanza, cercana al sitio donde se dieron los disturbios, la encargada de un negocio de abarrotes vio llegar a alrededor de quince hombres, con el rostro tapado, empezaron a tomar productos de la tienda, hicieron destrozos y se llevaron el dinero.



"Me metí abajo del mostrador, nombre, tenía mucho miedo, no podía ni llevarme la mano al pecho, hicieron un cochinero y adentro de la tienda todavía estaba un señor, su esposa y un niño, pero ya ni quise saber qué pasó", comentó la encargada del abarrote.



Antes de irse los presuntos vándalos quebraron la puerta de vidrio del establecimiento, para luego perderse entre las calles de la colonia, ante la mirada impotente y temerosa de algunos vecinos que observaron el acto delictivo.



"Ya de plano como mexicanos nos estamos pasando", señaló una de las vecinas de la colonia, "no creo yo que la gente quiera hacer esto, es puro aprovechado, ¿a poco van a bajar el precio con andar robando?, puro bandido que".



Una hora después, en la colonia Solidaridad, varias cajetillas de cigarros y botellas de bebidas alcohólicas fueron sustraídas de una tienda de conveniencia, por decenas de jóvenes que saquearon el comercio, como parte de los disturbios.



Un grupo de jóvenes de aspecto cholo comenzaron a violentar la puerta de cristal de la entrada principal de la tienda situada en al esquina de Solidaridad y Sierra del Sur, alrededor de las 20:45 horas, según testigos.



Las dos empeladas que se encontraban a cargo tuvieron que encerrarse en el interior de una bodega para resguardar su integridad física, ya que temían ser agredidas por los atacantes.