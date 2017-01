Toman caseta en Hermosillo; Erubiel Durazo expresa apoyo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

El paso libre para automovilistas, que ayer en su mayoría fueron camiones de carga y autobuses de pasajeros, continuó en la plaza de cobro número 152 de Hermosillo de Caminos y Puentes Federales (Capufe).



El famoso ex beisbolista de grandes ligas Erubiel Durazo se sumó a la protesta del grupo "No al Gasolinazo Sonora" que toda la semana ha tomado el control de la caseta de cobro de la salida a Nogales.



El ex jugador del llamado "Rey de los deportes" dijo que movimientos como éste, que se desarrollan en forma tranquila, tiene que ser apoyados.



Acompañado de su amigo David Orantes, Erubiel Durazo estuvo por espacio de hora y media en la caseta de peaje en solidaridad con los manifestantes.



Los integrantes de "No al Gasolinazo Sonora" agradecieron el apoyo del ex jugador de béisbol, quien en todo momento fue accesible y se prestó para la fotografía del recuerdo.



PRESIÓN CONTINUARÁ



Líderes de "No al Gasolinazo Sonora" declararon que las muestras de inconformidad continuarán, las medidas a seguir serán concensuadas y publicadas en su página de Facebook, del mismo nombre.



Héctor López Díaz, integrante del movimiento, indicó que para el próximo domingo a las 12:00 horas están convocando a una marcha que saldrá de la plaza Emiliana de Zubeldía.



Durante esta concentración se ofrecerá información de lo hasta el momento efectuado y medirán con cuánta gente pueden contar o a cuántos más sumarán.