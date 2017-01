No subirá tarifa de transporte en Sonora: Claudia Pavlovich

HERMOSILLO, Sonora(GH)

No habrá alza al incremento de la tarifa del transporte urbano en Sonora, al menos en los primeros tres meses del 2017, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.Aseguró que el ciudadano no puede asumir más cargas en sus bolsillos.El Gobierno del Estado, dijo, asumirá el costo del incremento en el combustible por lo menos durante los tres primeros meses de este año, y será en reunión con los concesionarios donde se planteará la estrategia para que los usuarios no paguen más."Lo hacemos porque estamos reduciendo nómina, porque estamos haciendo ahorro en gasto corriente, para poder hacer este gran esfuerzo de poder seguir subsidiando y de que no sea otro problema más el que vivan los ciudadanos en Sonora", señaló.La Gobernadora Claudia Pavlovich dijo entender la postura de los concesionarios, luego del incremento del diesel, por lo que aseguró se reunirán con ellos para dialogar sobre el tema."No va a haber aumento en estos momentos a la tarifa del transporte, nosotros asumiremos en este momento el costo que debamos de asumir porque no es momento de echarle más gasolina a la lumbre"."Que quede clarísimo que no habrá aumento por lo menos en los próximos tres primeros meses de este año, por lo menos, aunque se que es una decisión muy complicada", mencionó.Será el Gobierno quien asuma con un subsidio la diferencia que hay del costo de la gasolina el cual no fue señalado a detalle por Pavlovich Arellano.Sobre el alza en el precio de las gasolinas y el diesel, la Gobernadora reiteró su inconformidad, pues, dijo, no es el momento, ni la forma para que los ciudadanos asuman otro golpe a su bolsillo.Agregó que el próximo lunes, en reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) presentará su inconformidad sobre el tema, y buscará se explique porqué la decisión sin informar a la ciudadanía y hacerlo en un momento tan difícil para los mexicanos.La Gobernadora dijo comprender la inconformidad de los sonorenses y estar de su lado, por lo que pide que las manifestaciones por el tema se hagan de manera pacífica, como se han realizado, sin afectar a terceros y sin disturbios."Yo estoy de acuerdo en que se manifiesten, todos tenemos derecho en manifestar nuestra inconformidad, como yo lo hago, pero sí les pido que lo hagamos de forma pacífica y sin afectar a terceros, porque no es de esa manera como se van a lograr las cosas, necesitamos estabilidad social, necesitamos gobernabilidad y de manera pacífica se pueden lograr muchas cosas", aseguró.Ford Motor Company invertirá una vez más en Sonora para producir dos líneas del automóvil Focus con lo que se crearán 200 empleos más, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano."Dentro de todo este tiempo difícil que viene, en Sonora habrá una inversión de la Ford, puesto que la Ford lamentablemente se fue de San Luis Potosí y se la llevaron a Michigan, pero una pequeña parte se vendrá aquí a Sonora y producirá dos líneas de Focus"."Eso va a ser que se creen 200 nuevos empleos y se produzcan y se haga una producción para cubrir estas dos líneas", aseveró.A Sonora se escogió porque es una zona fronteriza y un Estado que tiene seguridad, agregó Pavlovich Arellano, con excelente mano de obra.