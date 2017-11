Tiembla tres veces en Puerto Peñasco

GUAYMAS(GH)

Tres temblores de 3.6 a 3.8 grados en escala de Richter se registraron ayer entre las 04:37 y 04:54 horas, a 41 y 45 kilómetros al Oeste de Puerto Peñasco, sin ocasionar daños en la infraestructura pública y privada.



Según el Servicios Sismológico Nacional, en los primeros cuatro días de noviembre, en Sonora se han presentado seis movimientos telúricos, de los cuales cinco tuvieron epicentros al Oeste y Norte de Puerto Peñasco, y el otro ocurrió en Cananea.



Los sismos registrados durante el mes en curso no sobrepasaron los 4 grados en escala de Richter y aunque todos se presentaron a distancias cortas de cada uno de los municipios antes mencionados, con profundidades de entre seis y 32 kilómetros, no causaron daños.



El 4 de octubre, hubo dos eventos de este tipo en Magdalena de Kino, uno de 3.3 grados, a 26 kilómetros al Sur, con una profundidad de 5 kilómetros y otro de 3.5 grados, a 18 kilómetros al Este, con la misma profundidad.



EN SEPTIEMBRE



Mientras que en el mes de septiembre hubo dos temblores entre Nacozari de García y Magdalena de Kino, de 3.6 y 3.9 grados en escala de Richter, y 18 más en agosto, de los cuales once los acaparó Guaymas, y el resto Puerto Peñasco, Magdalena de Kino y Cananea.



De enero a noviembre del 2017, se han presentado 88 movimiento telúricos en la entidad, y de esos 35 han tenido su epicentro en Guaymas, 29 en Puerto Peñasco, nueve en Magdalena de Kino, ocho en Cananea, dos en San Luis Río Colorado, dos en Nacozari de García, uno en Huatabampo, otro en Navojoa y uno más en Agua Prieta.



Los sismos más fuertes de este año se han presentado en Puerto Peñasco, Guaymas, Nacozari de García y Magdalena de Kino, de entre 4.0 y 4.2 grados en escala de Richter, los cuales son considerados de mediana intensidad.