Muere peregrino en choque, tras cumplir manda

NOGALES(GH)

Luego de cumplir la manda a San Francisco, un hombre que venía de "raite" de Magdalena de Kino a Nogales falleció en un accidente automovilístico en la Carretera Internacional, reportaron autoridades ministeriales.



La persona fallecida fue identificada como José Heriberto Moncada Álvarez, de aproximadamente 35 años, residente de la colonia Pueblo Nuevo en Nogales.



Las autoridades investigadoras confirmaron que la Moncada Álvarez, cumplicó con la manda a San Francisco Javier de caminar hasta Magdalena de Kino y que ese mismo día pidió "raite" para regresar a esta ciudad fronteriza.



La persona viajaba en el asiento del copiloto del pick up Dodge RAM de color blanco, con placas de circulación número BLC0531 de Arizona, conducido a exceso de velocidad por Arturo Vega, de 46 años de edad.



Por la falta de precaución, exceso de velocidad y por rebasar en un tramo de la carretera habilitado en doble sentido provocó que el auto chocara de frente con otro pick up Toyota Tacoma donde viajaban dos personas.



En el choque también resultaron lesionados de gravedad Arturo Vega y los tripulantes del vehículo Toyota, Enrique Mireles y Mario Marín Muñoz, de 40 y 41 años de edad, respectivamente.



Las autoridades ministeriales confirmaron que el responsable del accidente se hará cargo de cubrir los gastos funerarios de la persona fallecida y que las compañías aseguradoras repararían los daños de los afectados.



Las autoridades reportaron que los hechos ocurrieron a las 13:30 horas del pasado domingo en el kilómetro 260 de la Carretera Internacional.



PFP EXTENDERÁ OPERATIVO



NOGALES.- La Policía Federal Preventiva (PFP) extenderá los operativos preventivos en las carreteras durante todo el fin de semana para resguardar a caminantes y automovilistas que asisten a las Fiestas de Magdalena.



Según autoridades federales pese a que ayer 4 de octubre culminaron los festejos.



El vocero de la PFP indicó que los recorridos de vigilancia serán permanentes los días viernes, sábado, domingo y hasta el próximo lunes en la Carretera Internacional para evitar accidentes de tránsito.



Las autoridades indicaron que sería hasta la próxima semana cuando darían a conocer el número de incidencias que se presentaron durante los días de peregrinación en el trayecto a Magdalena de Kino.



Indicaron que hasta el momento el accidente más grave fue el choque vehicular entre dos autos pick up ocurrido en el kilómetro 260, donde falleció un hombre y tres más resultaron lesionados.



En este trágico percance ocurrido el pasado domingo a las 13:30 horas las autoridades descartaron que el conductor responsable conducía bajo los influjos del alcohol.



Las Fiestas en Magdalena de Kino continuarán hasta este fin de semana, de acuerdo con las autoridades federales.