Lluvia y vientos sorprenden anoche a los navojoenses

NAVOJOA(GH)

Una precipitación de 8 milímetros de lluvia y vientos de 20 kilómetros por hora sorprendió ayer anoche a los navojoenses.



El aguacero y el viento refrescaron el ambiente en Navojoa, donde se han registrado temperaturas de 40 grados centígrados y sensaciones térmicas de 45 grados centígrados.



Jesús Edmundo Valdez Reyes, titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) señaló que no se presentaron reportes de afectaciones.



"Fue una lluvia normal que se forma en la Sierra, pero no pertenece a ningún fenómeno", informó.



Según información del Servicio meteorológico Nacional para hoy hay 80% de probabilidades de lluvia y se esperan vientos de 16 kilómetros por hora.



Persistirá nublados



En Ciudad Obregón, después de un fin de semana de lluvias, los pronósticos señalan que no hay probabilidades de chubascos, por lo menos hasta este miércoles, informó Guadalupe Jiménez Ortega.



La meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que los nublados sí persistirán, así como las temperaturas cercanas a los 38 grados centígrados.



Las mínimas para estos cielos medio nublados se mantendrán entre los 23 y 24 grados centígrados, expuso, con ambientes frescos durante las noches y madrugadas.



"Una circulación ciclónica superficial provocará nublados aislados, especialmente en el Norte y Sur de Sonora", explicó, "en tanto en el día se espera ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas cercanas a 40 grados centígrados en los valles del Noroeste, Centro y Sur de la región".