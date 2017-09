Sin castigo mortandad de peces en Guaymas

GUAYMAS(GH)

Las malas prácticas de los pescadores y la falta de oxígeno en el mar han causado la mortandad de más de 21 toneladas de diferentes especies marinas en la costa de Guaymas, según investigadores, pescadores y autoridades pesqueras, con siete eventos casos en los últimos seis años.



En ese tiempo los guaymenses han sido testigos de la aparición de cientos de kilos de peces muertos entre la bahía de Guaymas y San Carlos, de diferentes tipos, la sardina ha sido la más predominante.



Apenas el 30 de agosto de 2017 también se registró la muerte de miles de sardinas "bocona", generado también por las malas prácticas

pesqueras.



En el 2011 se detectó una mancha de diferentes peces en estado de descomposicón, donde se ubica la zona industrial,de acuerdo con los investigadores la causa de su muerte fue la falta de oxígeno.



Un año más tarde se registraron tres eventos de mortandad de más de 20 toneladas de sardina "bocona" en el litoral local, por el descarte de la especie que llevaron a cabo barcos sardineros que trabajaban cerca de la bahía.



En el 2014, aparecieron varios peces muertos en una zona residencial de San Carlos, por la falta de oxígeno, y hace trece días un grupo de personas que acuden a ejercitarse al Malecón Turístico denunció el arribazón de peces "toritos" muertos.



A pesar de la contaminación que generan y de incurrir en pesca incidental de especies comerciales, las autoridades ambientales y pesqueras no han procedido a aplicar multas o sanciones a los responsables.



Contingencia



Arnulfo Navarro Carrillo, jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, apuntó que el 23 de agosto se presentó una contingencia en la bahía por la llegada de peces "toros" muertos tras una mala práctica de pesca por los hombres de mar de ribera.



Aseguró que los oficiales federales de Pesca realizaron un operativo en plantas para averiguar a dónde se habían llevado los peces "toritos" capturados porque en la Oficina local no realizaron ningún arribo.



"No encontraron nada en las plantas y en la Oficina de Pesca no presentaron arribos, las personas que pudieron haber causado esa mortandad se llevaron el producto a otra parte", destacó.



Las redes de enmalle que usaron para pescar esta especie, mencionó, fueron de cinco pulgadas, lo que provocó que algunos no alcanzarán a enmallarse, por lo que murieron y se fueron al fondo y después aboyaron en la bahía convirtiéndose en un foco de contaminación.



Algunos cooperativistas del sector social de bahía, dijo, apoyaron en las labores de limpieza casi de forma inmediata para evitar que se penetraran los olores fétidos en la orilla de la playa.



Explicó que el pez "toro" ingresa a la bahía por dos o tres días cada cierto tiempo en busca de alimento y como últimamente la sardina "bocona" había estado presente, se metió a comérsela y fue capturado por los ribereños con un arte de pesca inadecuado.



El pescador del sector social de bahía, Jorge López Cannet, señaló que estos peces "toro" o "toritos" entran a comer por temporadas a la zona de Guaymas, pero en esta ocasión los pescadores se dieron cuenta de su presencia y se arrancaron a pescarlo.Subrayó que algunos al percatarse de que se trataba de un pez con carne negra, optaron por dejarlo muerto en la bahía, mientras que otros aprovecharon para llevarlos a su hogar y regalarles a los vecinos.



No es "marea roja"



Jacqueline Hernández García, investigadora del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, señaló que las arribazones de peces muertos en la bahía en este año, no fueron originadas por "marea roja" y otro tipo de fenómenos.



Consideró que este suceso pudo haber sido causado por pescadores que por alguna razón desecharon el producto a la bahía, el cual llegó hasta la orilla.



Los peces "caranx caninus" como son conocidos científicamente los "toritos" andan en cardúmenes, al igual que las sardinas, las cuales son de los alimentos de su predilección.



Sin multas



Las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en cada uno de los eventos ha levantado actas, pero no ha logrado sancionar a los responsables.



Se informó que requieren del apoyo de las autoridades de Pesca para encontrar a los responsables con las guías de arribo.



Ante esta situación, la autoridad federal se concreta a unir esfuerzo con otras dependencias estatales y municipales y hasta militares para realizar las labores de limpieza en la bahía.