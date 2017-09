Van 3 muertes por calor en el Noroeste

Caborca(GH)

Tres son las muertes registradas en el Noroeste de Sonora relacionadas con las altas temperaturas en lo que va de este año, según los registros de la Jurisdicción Sanitaria número Dos.



La primera de ellas ocurrió el 10 de marzo en Sonoyta, aún considerada temporada invernal para términos epidemiológicos, acorde a los registros, donde un hombre de 17 años de edad falleció por deshidratación.



Según los datos de salud, las otras dos defunciones acontecieron en Caborca, la primera el 14 de mayo en el "Rancho el Zumbador", donde un hombre de 40 años de edad murió por deshidratación.



La segunda defunción se registró el 3 de julio en Caborca, según el informe de la Jurisdicción, cuando un hombre de entre 45 y 55 años de edad pereció ante una deshidratación severa.



Cabe aclarar que ahora los municipios de San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco ya no forman parte de esta jurisdicción por lo que no se contó con los datos de estas comunidades, ya que ahora integran la Jurisdicción Sanitaria número seis.



En el presente año y lo que corresponde a Caborca, según datos de salud, van además seis casos no fatales de padecimientos relacionados con las altas temperaturas.



Precisan que uno de ellos fue un golpe de calor sufrido por una mujer de 23 años de edad en un campo agrícola a mediados de agosto, cuatro más de insolación por hombres y mujeres de entre nueve y 54 años; todos en comunidades costeras y campos agrícolas.



Además se registró un caso de deshidratación en un hombre de 51 años de edad, informaron, en la comunidad pesquera del Desemboque.