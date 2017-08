Bolero de tradición se resiste a desaparecer

Caborca(GH)

La modernidad y globalización ha tenido sus costos, muestra de ello es Epifanio Encinas, llamado de cariño "don Pifas", quien ha visto cómo su oficio, el de ser bolero, desaparece con el tiempo.



El hombre de 70 años de edad relató que lleva más de 30 años como bolero en La Perla del Desierto, en específico en la Plaza 6 de Abril, en el Centro de la ciudad.



Tantos años en este oficio le han dejado innumerables anécdotas, una de ellas y la cual recuerda con gusto fue el momento en que sembraron el Yucateco que ahora le da la sombra en el lugar donde trabaja y el cual ha crecido de una manera majestuosa, hace aproximadamente 25 años.



"Ahí estaba yo cuando lo pusieron, hace unos 25 años yo creo, estaba chiquito, había otro, se secó el arbolito y un señor que vendía frutas ahí lo puso, no fue el ayuntamiento, y mira que bien se dio", relató.



Otro dato del cual se jacta es de haber sido el primer bolero en la Plaza 6 de Abril y por lo tanto, el primero o uno de los primeros en todo Caborca.



Lamentó que su oficio esté desapareciendo con el tiempo, pues en esta época moderna y por las modas, la gente utiliza mucho calzado como tenis, el cual no requiere de los servicios de un bolero.



En otros años su negocio tuvo época de bonanza, recordó, pues el lustrado de botas era muy común ya que casi toda la gente las usaba, inclusive gracias a esta actividad logró sacar adelante a sus tres hijos.



El nacido en Trincheras pero radicado en Caborca desde los cinco años invitó a la ciudadanía a no dejar morir este tipo de oficios que son parte de la identidad de este pueblo, pues él brinda servicio siempre bajo la sombra de aquel Yucateco de 07:00 a 16:00 horas.