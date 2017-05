Invitan a concierto "Sin Fronteras"

Agua Prieta(GH)

El cuarto concierto binacional "Sin Fronteras" se llevará a cabo el sábado 20 de mayo.



Este evento que se realizará en calle Internacional y avenida Ferrocarril, en el muro fronterizo, es símbolo de la unidad de propósitos entre las comunidades de ambos países, es organizado por autoridades municipales de Agua Prieta, Sonora y Douglas, Arizona



En esta ocasión se alternarán el Coro de la Universidad de Sonora y el Ensamble de la Sinfónica del Estado de Sonora, con el Chochise College Coro Binacional y los cuerdistas de Cochise College.



Posteriormente se dará paso al saxofonista Francisco Barrios; acompañado de las guitarras clásicas de Dieter Hennings, José Jesús Rodríguez, quienes a su vez estarán con Dan Simonis and the New Mexicans y el Mariachi Folclórico 18 de Agua Prieta.



También se contará con la participación de la Orquesta Municipal de Agua Prieta y para el cierre del evento se tiene programada la actuación del Coro Municipal, infantil y de adultos, así como el Coro Binacional y el Ensamble de la Sinfónica del Estado.



Participará además el Coro de la Universidad de Sonora, Danza Contemporánea Keyla, los cuerdistas de Cochise College y Danza Contemporánea.



El evento se llevará a cabo en calle Internacional y avenida Ferrocarril a partir de las 18:00 horas el próximo sábado 20 de mayo, en ambos lados de la frontera.



El programa es más variado con la intención de sumar las expresiones más constructivas y positivas de ambas naciones, informaron autoridades municipales de Agua Prieta.