1991: Iraq listo para una "Guerra Sangrienta"

EL CAIRO, Egipto, enero 6 (UPI).- Un Saddam Hussein desafiante advirtió hoy al pueblo iraquí que debe prepararse para una guerra larga y sangrienta con Estados Unidos y sus aliados, pero prometió que Iraq saldrá triunfante.



"La batalla que están ahora librando es la madre de todas las batallas con todos sus sacrificios que entraña. El mundo completo y las generaciones venideras hablarán sobre esta batalla", dijo Saddam, vestido en uniforme de mariscal de campo, en un discurso televisivo para conmemorar el 70 aniversario del Día del Ejército.



"Este es el papel del creyente para pelear contra el tirano, en contra de la injusticia, en contra de la corrupción y en contra del demente gobierno de Estados Unidos y su títere, el ente sionista (Israel), y en contra de aquellos que execran a pueblos que han formado con ellos una alianza de tiranía e injusticia", indicó Saddam.



"No pueden imaginar que la batalla contra el tirano representado por el gobierno de Estados Unidos y todas sus consignas de dominación será breve", dijo y prometió que "la batalla para expulsar a los ateos y el ateísmo de la tierra sagrada de los musulmanes no será corta". Además prometió que "la victoria en esta lucha es cierta, con la voluntad de Dios".



Mientras Saddam pronunciaba su desafiante discurso, su embajador en Washington adoptó un tono menos severo.



"Si no desean llamar esto negociación, llámenlo discusión", dijo el embajador iraquí Mohamed Al Mashat en un programa de la NBC.



Añadió que "todo es negociable pero tiene que ser en el contexto del problema total del Medio Oriente".



El severo discurso de Saddam para conmemorar el 70 aniversario de la fundación del ejército iraquí se registró un día después que el presidente George Bush advirtió al presidente iraquí que debe salir de Kuwait o enfrentar "consecuencias terribles".



El discurso también sobrevino mientras el secretario de Estado norteamericnao, James Baker, viajó hoy a Europa, donde se entrevistará con el canciller iraquí, Tariq Aziz, el miércoles.



Baker es el portador de una carta a Saddam Hussein del presidente Bush, que tiene como propósito destacar la resolución de Estados Unidos para evitar el uso de la fuerza a fin de que Iraq salga de Kuwait a menos que se haga en forma voluntaria.