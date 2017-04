Pide Staus a estudiantes se manifiesten ante rector

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Para evitar el estallamiento de huelga en la Universidad de Sonora, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora pide a los estudiantes que se manifiesten y exijan al rector presentar propuestas y retomar el diálogo.



Luego de manifestarse frente al Congreso del Estado y Palacio de Gobierno para entregar a diputados y a la gobernadora del Estado la solicitud de audiencia, el dirigente del Staus hizo un llamado a estudiantes a unirse a la causa y pide comprensión al tratarse de un derecho constitucional.



"Nosotros también somos comprensibles con ellos, del derecho que tienen de mantener la educación, de que no se paralicen las labores académicas, pero les pediríamos también su apoyo de que se manifiesten ante rectoría", dijo Javier Quintanar Gálvez.



El secretario general del sindicato de académicos recalcó que a pesar de abandonar la mesa de negociaciones, es la administración universitaria quien no quiere ceder ni negociar.



"Creemos que si tenemos ofrecimientos por parte de la administración universitaria muy probablemente no tendríamos que tomar una decisión de huelga, estamos en la mejor disposición y esperamos que el rector salga de su zona de confort y realmente se siente a negociar", dijo.



EXIGEN RESPUESTA



El Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Unison también se presentó frente a Congreso y Palacio de Gobierno para pedir una respuesta sobre la gestión de recursos que se realizó en octubre pasado.



Ismael Arredondo, secretario general del Steus, mencionó que las principales peticiones, además del aumento del 20% al salario, son la homologación de la despensa y el fondo de ahorro que se mantiene igual desde hace 10 años.



"Buscamos preguntarles a los diputados si fue posible etiquetar recursos, hicimos gestión de recursos en octubre y queremos que nos responsan si fue posible, sabemos los ofrecimientos que nos han hecho y buscamos el camino viable para seguir en la mesa de negociaciones", recalcó.