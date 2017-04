Sube 40% precio de chile jalapeño

Guaymas(GH)

El aumento del 40% en el precio del chile jalapeño afecta principalmente a los vendedores de alimentos que los utilizan para la elaboración de salsas o los ofrecen asados, pero alienta a los productores a no abandonar la cosecha.



El jefe del Distrito de Desarrollo Rural, Heliodoro Valenzuela, informó que el kilo de chile jalapeño incrementó de tres a cinco pesos, a unas semanas de culminar la cosecha otoño-invierno.



Indicó que esta noticia causó que algunos agricultores que estaban eliminando sus cosechas por los bajos costos de distribución, se dispusieran a cortar sus cosechas para su venta.



"Los productores están muy contentos porque el precio del chile aumentó y ya estaban tumbando la cosecha, y al enterarse de esta noticia empezaron a cortar todo para venderlo", abundó.



Los precios de las hortalizas, dijo, en este ciclo se mantuvieron bajos con relación al año anterior, no obstante de que la calidad fue la misma de años anteriores.



Expuso que en la temporada otoño-invierno se sembraron 6 mil 820 hectáreas en octubre, en su mayoría de sandía, calabacita dura y chiles verdes, california, jalapeños, serranos y otros, aunados a las mil 148 que se cultivaron en febrero.



"El 30 de abril va a culminar la cosecha que se sembró en octubre y la de febrero antes del 31 de mayo", apuntó, "después de esa fecha no debe haber cosechándose nada en los campos de Guaymas y Empalme para romper el ciclo de la reproducción de plagas, principalmente de la mosca blanca".



El jefe del Distrito de Desarrollo Rural señaló que la siguiente etapa de siembra se realizará a partir del 1 de agosto, una vez que se haya eliminado la presencia de plagas.



"No nos queda más que estar preparados"



En estas fechas siempre le suben el precio de los chiles, es algo cíclico, porque la cosecha va de salida, y ante eso a quienes lo utilizan como materia prima en sus negociosno les queda más que aguantar y prepararse, opinó Karla Margarita Aguilar.



La vendedora de hotdogs señaló que en la época de aumentoslo que hace la mayoría de vendedoreses reducir la compra de chiles jalapeños, que son los que regalan a sus clientes, para evitar mermas en sus negocios.



"El aumento a quienes compramos este producto en los supermercados es mayor al de distribución, por eso la afectación es mayor", indicó, "quienes usamos estos productos ya sabemos que el año tiene altas y bajas y no nos queda más que estar preparados".