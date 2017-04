Detienen en EU al ex secretario Carlos Villalobos

(GH)

Carlos Villalobos Organista, secretario de Hacienda en la administración de Guillermo Padrés Elías en Sonora, fue detenido ayer en Phoenix, Arizona, según reportes.El ex funcionario estatal fue capturado ayer en Estados Unidos, indicaron fuentes que conocen del caso.Villalobos Organista, quien era buscado por la Interpol, tiene en su contra una orden de aprehensión por los delitos de uso indebido de facultades y atribuciones.La Procuraduría General de la República abrió investigaciones contra el ex funcionario estatal, quien no se había presentado a declarar, porque según se informó, se encontraba amparado.La Fiscalía Anticorrupción de Sonora también tenía expedientes abiertos, incluso el 5 de mayo del año pasado realizó un cateo en su residencia.Según información divulgada por las autoridades estatales y federales, fue acusado de desviar recursos destinados a salud, educación y seguridad.Villalobos Organista fue senador de la República, y antes de ser secretario de Hacienda fue tesorero del Estado.Tuvo varios cargos dentro del Partido Acción Nacional.