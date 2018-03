"Voy a perder un ojo, pero no me puede si mi hijo vuelve a ver"

NAVOJOA(GH)

La picada de una araña violinista dejó ciego y sin su pierna derecha a Juan Luis Burboa Gaxiola, de 37 años, y hoy sueña con recuperar la vista.



El originario de Huatabampo narró que en noviembre del 2013 trabajando en un supermercado sintió entre el pantalón un insecto y al sacudirse vio que se trataba de una araña que alcanzó a picarlo.



"Estaba en el almacén limpiando una caja de camotes cuando un compañero sufrió un accidente y al ir a auxiliarlo aventé la caja, pero sentí que me caminó un animal entre la pierna por debajo del pantalón", recordó, "me sacudí y miré que fue una araña, pero no pude atraparla".



Al ser hospitalizado en el IMSS de Huatabampo el médico le dijo que se trataba de una araña violinista con base en los síntomas.



"A los 15 días inmediatamente se me empezó a descomponer la pierna me cortaron, pero seguía descomponiéndose tendones, piel y mi vista se puso borrosa hasta que la perdí por completo, después me trasladaron a Ciudad Obregón donde me amputaron y me confirmaron que fue una araña violinista", abundó.



La vida le cambió en un instante, apuntó, pues soñaba con casarse y formar una familia, además disfrutaba de ver los paisajes de la playa de aquel municipio.



"Quiero volver a ver la luz del mundo, todas las cosas que veía antes yo vivo con mis papás y tengo hermanas y me echan la mano con lo poquito que pueden porque también son empleadas pero ellas ya tienen sus hijos y familia", dijo.



Papá desea darle la luz



"Por los hijos se da hasta la vida", expresó Ubaldo Burboa Cruz, padre de Juan Luis, y también una córnea para que vuelva a ver.



El hombre, de 63 años de edad, dijo que no le importa perder la vista de un ojo, si con eso su retoño recobrará la luz y la alegría de vivir.



"Yo le voy a donar una córnea para que vuelva a ver, voy a perder un ojo, pero no me puede si él vuelve a ver", expresó, "que vea lo que antes veía, que viva, lo más importante es que él salga adelante y que le vuelva la luz a sus ojos".



Necesitan ayuda



Para ver si es apto a un trasplante de córnea, Juan Luis necesita ser valorado en una clínica de Guadalajara, por lo que requiere de 10 mil pesos.



Si le interesa apoyar:



Teléfono celular: 044-6474874363



Número de cuenta: 4766-8409-9775-3897