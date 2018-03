Pelea 'Reina del Pacífico' propiedad en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO()

Sandra Ávila Beltrán, "La Reina del Pacífico, pelea para que la Procuraduría General de la República (PGR) le devuelva una propiedad en Sonora y dos pólizas de seguros.



Aunque desde 2011 las acusaciones de la PGR contra Ávila Beltrán por "lavado" de dinero y delitos contra la salud quedaron sin materia, la dependencia no ha terminado de regresarle los bienes que le aseguró como parte de la investigación.



El juez Segundo de Distrito en Sonora le concedió un amparo para que la PGR le devuelva una casa valuada en 4 millones de pesos, ubicada en Hermosillo, pero la dependencia no la ha entregado.



Desde enero pasado el juez requirió a la PGR y al Registro Público de la Propiedad del Estado que devuelvan inmediatamente el inmueble. Hasta ahora, la Procuraduría no ha podido ser notificada.