Le promete a Dios que sería fariseo

Navojoa, Sonora(GH)

Una bala perdida impactó en la cadera a Gabriel Buitimea Borbón cuando apenas tenía 12 años de edad y casi queda paralítico, pero sus padres prometieron a Dios que sería fariseo si se salvaba.



Después de varias cirugías, Gabriel volvió a caminar y durante 4 años cumplió la promesa que hicieron sus padres: Ser fariseo.



"Estaba cenando en mi casa y de repente me paré y sentí que algo me quemaba en la cadera, fue una bala perdida", recordó, "mi apá me prometió a Dios y gracias a él salí sano".



El hombre de 28 años de edad, quien es originario de la comunidad de Chivucú, Navojoa, expresó que las personas no entienden los sacrificios de pagar una manda, pues como fariseo recibió pedradas, humillaciones y maltratos.



"Lo más difícil fueron las críticas de la gente, te lanzan pedradas y la gente nos gritan muchas cosas deberían ponerse en nuestro lugar", manifestó, "es muy pesado ser fariseo durante 40 días caminando con la máscara puesta".



El ser fariseo lo aprendió de su padre, externó, quien también pagó una promesa que hizo a Dios, tradiciones que han pasado de generación en generación.