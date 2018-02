Muere bombero en accidente en San Ignacio Río Muerto

SAN IGNACIO RÍO MUERTO, Sonora(GH)

Gilberto Grijalva Valenzuela de 19 años de edad falleció la noche del pasado domingo tras un accidente.



El joven tenía al menos 9 años dentro del Cuerpo de Bomberos, aunque fue hace apenas unos años cuando se incorporó a las “mangueras”.



Su muerte llegó de manera inesperada con un accidente en motocicleta, en su municipio. Aunque de manera inmediata fue trasladado a recibir atención medica al Hospital General de Ciudad Obregón, este no resistió.



Alfonso Valenzuela Lerma, comandante del Cuerpo y abuelo del joven, recordó como desde pequeño tomó amor por la actividad, que inició como un pasatiempo.



“Desde chiquito aquí estaba, me traía el lunch y aquí se quedaba, ayudaba en varias cosas, ya después entró a los cursos y agarró las mangueras”, relató.



Los servicio funerarios del también ex policía concluirán mañana lunes con la misa de cuerpo presente, y después se le dará, añadió, la correspondiente cristiana sepultura.