Costará hasta 3 pesos más en Guaymas

GUAYMAS, Sonora(GH)

Un aumento de dos a tres pesos solicitarán los empresarios del transporte público de Guaymas para que se haga efectivo en lo inmediato, y así solventar los gastos que les genera el alza de la gasolina y el diesel.



El delegado regional del Transporte, Jaime Iván Cota Castro, informó que dos transportistas locales mostraron sus intenciones de solicitar alzas en las tarifas del transporte entre hoy y mañana.



Señaló que hoy día las rutas de modelos recientes con servicio de aire acondicionado tienen cobros de 7 pesos y 5.50 pesos en pensionados, jubilados, personas con capacidades diferentes y estudiantes, mientras que los camiones viejos y sin refrigeración cobran 5. 50 pesos y 4 pesos.



“El Consejo Ciudadano del Transporte en el Estado será quien autorice o rechace estas propuestas, la delegación regional solo se encargará de pasarlas, pero considero que el incremento debe ser de 50 centavos”, opinó.



El transportista, Eduardo González Gaxiola, aseguró que las tarifas del transporte urbano en Guaymas deberán aumentar entre 8.50 y 9.50 pesos para que la totalidad de las rutas permanezcan en la actividad.



Con el aumento del combustible, subrayó, los insumos aumentaron en 300 pesos diarios, en cada camión.



“El martes parece que habrá una reunión en Ciudad Obregón”, apuntó, “ahí haremos la petición porque nos subieron mucho los gastos, habrá rutas que tendrán que pagar como Paraje, Independencia, Colinas y Centinela”.



Transportistas analizan aumento en Obregón



Ciudad Obregón.- Aunque la Delegación del Transporte en Ciudad Obregón dio a conocer que el aumento en las tarifas del servicio será inminente en este 2017 por el alza del combustible, los concesionarios aseguran apenas estar en análisis.



Román Gonzalez Cameros, uno de los concesionarios de la región, explicó que el total de las empresas que operan este servicio en la localidad apenas se reunirá para concensar las medidas y acciones necesarias contra el aumento del diesel, pese a que la tarifa por el pasaje no registra un alza desde hace siete años.



En esa fecha (hace siete años) el costo por el litro de diesel era de sólo 6 pesos, recordó, pero tras la demanda se ha elevado en este 2017 hasta los 17.



Los efectos que han dejado las alzas que se han dado durante los últimos siete años han sido graves para el sector, mencionó, y es necesario tomar acciones para evitar mayores daños.



“El impacto que está teniendo en nosotros refleja el hecho de que hace siete años no se mueve la tarifa de siete pesos, traemos arrastrando un acumulado, ese nos da una señal de que tenemos que empatarlo con esta alza que es desmedida”, apuntó, “nunca nos imaginamos que el precio del diesel llegara a costar lo mismo que la gasolina”.



Juan Saúl Benítez Maldonado, delegado del Transporte en Cajeme detalló que aunque no se tiene facultad en el tema de la tarifa y es una comisión la determinará el aumento o no, el alza deberá darse, tras no poder absorber los insumos los concesionarios.



Concesionarios buscan subir tarifa en Nogales



NOGALES.- Unos ocho concesionarios de transporte público urbano han manifestado ante la Delegación de Transporte en Nogales el querer subir el costo a este servicio.



Miguel Amador Romo indicó que estos empresarios dijeron haber “resentido” el aumento al diesel y a la gasolina.



“Sí lo han resentido, pero tienen que ir a la instancia correspondiente; al momento sigue trabajando igual”, sostuvo.



El funcionario agregó que ni siquiera la Dirección de Transporte Público está facultado para realizar cambios en las tarifas.



“Necesitan hacer una comisión y hacer la solicitud al Consejo Estatal Ciudadano de Transporte en Hermosillo obviamente explicando la problemática que es realmente el costo, el insumo”, añadió.



En Nogales, Sonora, el precio del diesel se ofertaba en 17.48 pesos por litro, es decir 69.92 pesos por cuatro litros.



En Estados Unidos el precio era de 2.50 pesos por galón (50.5 pesos por cuatro litros) considerando el tipo de cambio a 20.20 pesos por dólar durante la mañana del miércoles.



Concesionario de la región incrementarán este mes Navojoa



Navojoa.- Un aumento a la tarifa del transporte urbano, derivado del alza al precio del combustible, se espera entre en vigor a partir de este mes, informó, Lamberto Betanzos Encinas.



Aun que no precisó una cifra de cuánto será el aumento, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, dijo que es casi obligado realizar el ajuste.



“Estamos analizando el sistema operativo del transporte urbano para determinar la cantidad y las condiciones en que se dará el aumento”, abundó, “ya hay un avance grande en eso, se está determinando cómo quedará la tarifa y si será gradual o total”.



La solicitud del aumento ya se hizo, y hasta el momento, se están haciendo los estudios correspondientes los cuales se plantearán, por parte de la Comisión de Transporte ante el Consejo Ciudadano en la ciudad de Hermosillo, en los próximos días.



“No queremos hacer el aumento pero es casi obligado por el aumento al combustible de este año”, agregó, “en su momento se determinará la cantidad”.



El delegado del Transporte en el Sur de Sonora, José Ramiro Feliz Ross, manifestó que la solicitud del aumento ya se realizó el mes de noviembre del año pasado.