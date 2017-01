Sube un 8% tarifa de agua en Nacozari

Nacozari, Sonora(GH)

Un 8% aumentó la tarifa de agua en Nacozari de García, mientras que otros rubros de Tesorería se incrementaron un 3.5%, lo cual fue de acuerdo a la inflación, afirmaron autoridades municipales.



Los aumentos fueron más que nada ajustes que se requieren y que se trató de que fueran el mínimo para no afectar la economía familiar, se señaló.



Se trata de mantenerlo debajo de las dos cifras para que no fuera tan significativo, fue lo menos posible, se dio a conocer, el aumento en el servicio de agua se dio tras un año de no hacerlo.



Estos fueron los únicos incrementos que tendrán los nacozarenses durante el 2017 en lo que respecta al rubro municipal, los cuales fueron considerados por las autoridades municipales, son sólo ajustes.



Sin manifestaciones



Otro de los incrementos que afectarán a la población es el aumento en el precio del combustible, aunque no es algo que haya provocado ya manifestaciones, aseguraron las autoridades del Municipio.



Desde que se aplicó el alza en el precio de la gasolina el pasado 1 de enero, únicamente en una ocasión se hizo una invitación a manifestarse, pero no hubo respuesta de la población, se indicó.



Así que en Nacozari de García hasta ayer no se habían dado manifestaciones a raíz de esta medida que ha provocado el descontento de los mexicanos en diversos lugares del País.