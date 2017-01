Suben tarifas de transporte en Caborca

CABORCA, Sonora(GH)

Aunque algunas rutas del transporte urbano incrementaron sus tarifas hasta en 87.5% excusados en el gasolinazo 2017, Víctor Manuel Sandoval López señaló que de forma oficial no ha sido aprobado aún ningún ajuste a éstas.



"El que marca la pauta aquí es el Consejo Consultivo que está formado hace muchos años, que es el que regula todas esas demandas (alza en precios del transporte público), porque sube la gasolina y sube todo".



"Hasta ahorita todo está igual (tarifa), vamos a tener una reunión más al rato por que vamos a proyectar la fusión de las rutas 03 y 05", expuso el subdirector regional del Trasporte Público.



El mayor número de quejas que ha recibido y se han hecho presentes en redes sociales, dijo, es por la ruta Caborca-Pitiquito, la cual debería cobrar ocho pesos y denuncian que cobra hasta 15 pesos, un 87.5% más de lo establecido.



Cobran de más



Personal de EL IMPARCIAL realizó un recorrido por esta ruta y constatamos el cobro de 10 pesos, 25% más a lo establecido y a lo que cobraban hasta el sábado.



Durante un recorrido por las rutas del área urbana, donde la tarifa autorizada es de siete pesos, observamos que el cobro real es de 10 pesos de manera generalizada, que representan 42.85% más a lo que cobraban hasta el fin de semana.



Los usuarios del transporte urbano entrevistados se mostraron molestos por esta alza la cual consideraron "indiscriminada", pues además nadie les avisó y en las unidades no hay ningún tipo de aviso sobre este incremento, pues es ilegal.



El alza en las tarifas del transporte público es inminente, manifestó Sandoval López, pues el incremento en el precio de los combustibles fue muy drástico y repercute directamente en los costos operativos de esta industria, pero no está justificado que aumenten las tarifas en casi un 90% cuando las gasolinas crecieron cerca de 22.5%.



En el Municipio hay 38 concesiones de combis autorizadas pero solo operan 17, dijo, y la tarifa aprobada es de siete pesos y cuatro pesos para estudiantes.



En cuanto a taxis existen 135 concesiones y operan cerca del 80%, siendo la tarifa autorizada 50 pesos en el primer cuadro de la ciudad y más, dependiendo las distancias fuera de esta zona; añadió.