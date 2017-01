Faltan explicaciones por alza en gasolinas, coinciden expertos

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Aletargados y sin explicaciones para los ciudadanos, han actuado los gobiernos estatal y federal ante las manifestaciones sociales de rechazo al aumento en el costo de los combustibles, coincidieron economistas y empresarios.



Y ante esta reacción de las autoridades, manifestaron los tres participantes de la Mesa Interactiva "Escenario Económico 2017" organizada por EL IMPARCIAL, los ciudadanos deberían utilizar herramientas legales para ampararse ante los incrementos.



Además, señalaron que el crecimiento económico proyectado para este año, de 1.5% para México y de 2.6% para Sonora, que incluso podría ser menor, no alcanzará para generar los empleos que la nueva fuerza de trabajo requiere.



AUMENTO EN SALARIO, CLAVE



Liz Ileana Rodríguez Gámez, presidenta del Colegio de Economistas de Sonora, indicó que el Gobierno no ha ido de la mano con la gente ante el incremento del costo de los energéticos y la escalada de precios que ello provocará en productos y servicios.



"No solamente estamos hablando del Ejecutivo, sino también del Legislativo, que es una parte muy importante y que ahorita se está dejando de lado; fueron ellos quienes por iniciativa de los gobiernos en turno tomaron decisiones en base a eso", destacó.



El incremento salarial aprobado para este año, explicó, no alcanzará a los trabajadores para solventar los aumentos que se darán en el primer semestre de 2017 por lo que un aumento mayor al salario es la única opción viable y real de los empleados ante la crisis.



Marcelo Meouchi Tirado, presidente de la Coparmex Sonora Norte, apuntó que de continuar las manifestaciones sociales, los gobiernos deberán explicar a la gente el por qué de sus decisiones, que ya comienzan a generar pérdidas al sector productivo.



Mencionó que el aumento en los combustibles les pegará directamente en los procesos de producción y distribución a las empresas, por lo que en los primeros tres meses del año se deberá evaluar la situación por la que atraviesan.



"Lo más importante para las empresas es permanecer, brindar los empleos que estamos dando; si va a ser un año complejo y con muchos retos, nosotros vamos a buscar cómo mínimo mantenernos y ya después vamos a ver si podemos crecer", resaltó.



BUSCAR SOLUCIONES DESDE ADENTRO



Para Joel Espejel Blanco, jefe del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, el escenario que enfrentarán los mexicanos y sonorenses en el año que recién inició, no es halagüeño ante la escalada de precios que se avecina.



"No se están dando condiciones para el empleo porque éstas dependen del exterior, de la inversión extranjera directa; se debe voltear al interior porque en Sonora hay mucho talento y fondos internacionales de los que se puede echar mano para emprender", citó.



Son tres las políticas fundamentales que se deben seguir, consideró, para un manejo aceptable de la economía: La política comercial en torno al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, la política migratoria y la política de seguridad nacional.