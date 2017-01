Liberan caseta de cobro por tercer día consecutivo

HERMOSILLO, Sonora(GH)

"Pásele, pásele, pítele, pítele, libre, libre", gritaban ayer los manifestantes del movimiento social "No al Gasolinazo Sonora", que ayer por tercer día consecutivo tomaron la caseta de cobro 152 Hermosillo.



Con ello permitieron el libre tránsito de cientos de automovilistas que, entre las 09:00 y 13:00 horas, pasaron por la caseta sin pagar la cuota correspondiente a su vehículo.



Daniel Corvera Arvallo, uno de los inconformes ante los aumentos en el combustible, aseguró que las medidas de presión como ésta continuarán porque son pacíficas y bien vistas por los ciudadanos.



"Yo creo que aquí le duele más al Gobierno, de no recibir dinero, y yo creo esta actividad la vamos a seguir sosteniendo y de alguna manera esto es parte de lo mismo, hemos tenido muy buena respuesta", expuso.



Con dichas acciones no se afecta a terceros, indicó, y además le "pegan" directamente a la recaudación del Gobierno.



Corvera Arvallo reiteró el llamado a la ciudadanía para que los apoye y deje su zona de confort, ya que en unos días más notarán que sus ingresos no le serán suficientes.



SUMAN APOYOS



Un grupo de doce jinetes montados en igual número de caballos, además de automovilistas y comunidades del área rural Oriente de la capital se sumaron a las protestas.



A los animales les colocaron cartulinas con la leyenda de "No al Gasolinazo", "Gobierno Traidor" y "No al alza de la alfalfa".



Rafael Ramírez, ejidatario en El Tazajal, expresó que están en desacuerdo con el incremento que el Gobierno federal aplicó a los combustibles, gas y energía.



"Todos estamos en desacuerdo con el alza de precios excesivos, estamos inconformes con las medidas que está tomando el Gobierno en contra del pueblo mexicano", comentó.



Quienes participaron en esta protesta se concentraron en la gasolinera "El Faro", recorrieron el bulevar Kino y Rosales hasta llegar al Palacio de Gobierno del Estado y el Congreso de Local para manifestar su rechazo al alza.



ORGANIZACIONES



Julio César Márquez, integrante de la asociación civil "Nuestro Legado: Atención, Bienestar y Cuidado", acudió a la toma de la caseta de cobro 152 en Hermosillo para apoyar al movimiento "No al Gasolinazo Sonora".



"Veo todas las implicaciones que tiene este brutal asalto del Gobierno hacia el pueblo y creo que es imposible quedarse de brazos cruzados", refirió.



Márquez agregó que al final de cuenta la acción que llevaron a cabo en la caseta está contemplada en la Constitución, que es el libre tránsito por las carreteras del País.



MÁS ACCIONES



Como parte de las muestras de rechazo a los incrementos, ayer por segundo día consecutivo, impidieron que los contribuyentes efectuaran trámites y pagos en la agencia fiscal del CUM.



En la página de Facebook "No al Gasolinazo Sonora" invitan a los ciudadanos a una reunión a las 12:00 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía, de donde partirán a una marcha.



En la Agencia Fiscal ubicada en el CUM tomaron la agencia, dejando pasar a los trabajadores, desde las 08:00 a las 15:00 horas de la tarde, y los mismos manifestantes, entre 40 y 60, se encargaban de comentarle a los contribuyentes que había otras subagencias con atención al público. En agencias fiscales de Navojoa y Ciudad Obregón también hubo manifestación, mientras que en Caborca la protesta fue en Tesorería.