Intermoda 68, la feria de moda más importante de América Latina

más importante de toda Latinoamérica está a la vuelta de la esquina. Del 16 al 19 de enero de 2018,abrirá sus puertas para que Intermoda –“ la plataforma internacional más importante de América Latina en la industria de la moda”- reúna en un mismo sitio a diseñadores, productores, distribuidores y compradores de todo el mundo para que conozcan las tendencias más sobresalientes de esa temporada.nos sorprendió en sucon la presencia de los diseñadores– el mexicano que hace unos meses sorprendió en la Semana de la Moda para hombres en Nueva York con la colección “Juntos” inspirada en los inmigrantes mexicanos- e–la diseñadora guatemalteca con síndrome de down quien a través de sus creaciones busca visibilizar a mujeres con su mismo padecimiento, porque “ debido a nuestras características físicas , a veces resulta difícil encontrar ropa bonita que nos quede bien”.-El reto que enfrenta año con año la industria de la moda en todo el mundo es complejo. Por esa razón, por más de 30 años,se ha preocupado por tener un espacio –a la altura de las exposiciones de moda de todo el mundo- que enseñe al público y a conocedores las implicaciones del mundo de la moda.En México, según Gustavo Prado, director de Trendo.mx y autor del libro ‘MEXTILO, Memoria de la Moda Mexicana –primer libro que aborda la historia de la industria de la moda en México- manifestó durante una entrevista que en México existe un problema: “que si tú dices Inglaterra va a ser William Westwood, Alexander McQueen; si dices Japón va a ser Issey Miyake y Yohji Yamamoto, peroe inmediatamente se identifique dentro del diseño de moda”.Sin embargo, Beatriz Calles, una de las principales impulsoras de la moda en México, ha dicho que “en México tenemos moda y tenemos que apoyarla” . Con gente como Galo Bertín, Sandra Weil, Angela Reyna, Kris Goyri, Yeshua Herrera o Anuar Layon que pasó a la historia de la moda mexicana con su famosa chamarra con la leyenda “Mexico is the shit”.Más de mil marcas estarán presentes en los 40 mil metros cuadrados de espacio con los que cuenta Expo Guadalajara. Habrá conferencias, pasarelas y workshops para que durante la feria, no dejes de pensar ni un solo momento en la industria de la moda.Habrá un importante número de marcas participantes y patrocinadoras. El piso de exhibición abarcará ropa de dama, caballero y niños; calzado; proveeduría y textil; trend zone; designers corener, y hasta citas de negocios que te pondrán poner en contacto con los mayores exponentes de la industria de la moda tanto nacional como internacional.En el siguiente link podrás llevar a cabo tu pre-registro fácilmente.