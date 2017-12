Pasea a "La Morenita" por las calles de Navojoa

NAVOJOA(GH)

Adaptando un altar en su bicicleta para pasear por toda la ciudad la imagen de la Virgen de Guadalupe fue la manera que Lorenzo Moroyoqui Gutiérrez encontró para agradecer a "La Morenita" por todas sus bendiciones.



El originario de Navojoa, de 52 años de edad, cada primero de diciembre y durante los últimos 20 años ha improvisado en la parte trasera de su bicicleta un altar con manta roja, flores y la figura de la Guadalupana.



Lorenzo recorre a diario entre 40 y 60 kilómetros por las distintas comunidades y el casco urbano.



"No tengo familia, mi esposa murió en el 2015, pero lo que me sostiene de pie es mi Virgencita de Guadalupe", expresó, "el altar lo adorno con flores que corto de un jardín y con cosas que la gente me va dando".



Lorenzo se gana la vida limpiando solares, pero durante las peregrinaciones (del 1 al 12 de diciembre) se dedica solo a recorrer las calles de Navojoa, tiempo en el que sobrevive de lo que la gente le regala.



"No es una manda ni promesa, lo hago para agradecerle (a la Virgen) todas sus bendiciones", enfatizó, "no tengo mucho, sólo puedo ofrecerle mi bicicleta y mi tiempo".



El fiel devoto a la Reina del Cielo aseguró que seguirá peregrinando cada año mientras pueda, pues la fe en "La Morenita" lo alejó del alcoholismo.



"Hasta que Dios me dé fuerza seguiré paseándola, hasta que mi cuerpo aguante seguiré adelante", recalcó.