Recomienda a diabéticos aprender Braille

NAVOJOA(GH)

Aunque el 29% de la población de Navojoa tiene alguna limitación para ver aun con lentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la mayoría no sabe utilizar el sistema Braille, consideró José Ricardo Ibarra Aguilar, maestro en Educación.



"Es necesario aprender Braille", destacó, "sobre todo las personas que tienen problemas visuales y diabetes porque tienen la probabilidad de quedarse ciegos".



El maestro, quien es invidente, manifestó que aunque la limitación visual es la segunda discapacidad con mayor presencia en la población navojoense, faltan en la ciudad espacios para la enseñanza del sistema Braille.



"Yo perdí mi capacidad visual desde la adolescencia y aprendí el sistema Braille buscando en Internet porque aquí en Navojoa no hay escuelas", expuso, "yo empecé a dar clases en la Biblioteca Municipal al darme cuenta que faltan esos espacios".



Además, agregó, la infraestructura de Navojoa no está pensada para invidentes, pues las banquetas son disparejas y hay obstáculos que son peligrosos.



"Falta mucho por mejorar en términos de espacios y condiciones para las personas con problemas visuales; en ningún restaurante de la ciudad existe un menú en sistema Braille", apuntó.



Ricardo invitó a las personas con discapacidad visual a que acudan a los talleres para aprender sistema Braille, los cuales se imparten los días lunes a partir de las 15:00 horas en la Biblioteca Municipal de Navojoa.