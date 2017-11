Captura de camarón y jaiba aumenta 30% en Huatabampo

HUATABAMPO(GH)

El camarón y la jaiba "revivieron" la economía de la región, ya que la producción de ambas especies aumentó de forma considerable en comparación con el año pasado, lo cual benefició a 5 mil familias, informó Raúl Apodaca Castro.



El jefe de la Oficina de Pesca en Huatabampo indicó que desde el 8 de septiembre al 31 de octubre la captura del "oro rosado" creció 30% en relación con el año pasado a la misma fecha.



La producción actual es de 829 toneladas, es decir, se obtuvieron 196 toneladas más que el año pasado a la misma fecha, estimó.



"Es un hecho histórico en esta jurisdicción en la captura del camarón, al sector ribereño le fue excelente", destacó.



Una captura de tal magnitud no se tenía desde hace cuatro años, aseveró, por lo que la economía se reactivó y hasta el momento no se ha acordado cuándo finalice la pesca del crustáceo.



La captura de jaiba también ha dejado buenos dividendos, expuso, pues del primero de julio al 31 de octubre se registró una pesca de mil 270 toneladas, 29% más en comparación con el año pasado a la misma fecha.



"No sólo se está sacando buena producción de jaiba si no, que también de mucha calidad, ya que se exporta a Los Ángeles, California, y al continente de Asia", enfatizó.



"Sigue habiendo jaiba, la temporada termina el primero de mayo, se rebasarán las mil 300 toneladas de 2016.



El primero de noviembre inició la captura de la almeja chocolata, actividad para lo cual tres cooperativas solicitaron permiso, informó Apodaca Castro.