Alza en violaciones es una expresión de impunidad: Observatorio

HERMOSILLO,Sonora(GH)

El aumento en el delito de violaciones en Sonora es una expresión de impunidad, afirmó Silvia Núñez Esquer, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.



Con ello, explica, se denota que hay permisividad para cometer cualquiera de estas prácticas.



Consideró que para poder diseñar políticas públicas de prevención, atención y erradicación sobre cualquier práctica de abuso sexual, habría que analizar los datos finos; en dónde se cometen las violaciones, en qué edades, a qué hora o en qué contexto.



Señaló que desde septiembre, luego de solicitar datos sobre carpetas de investigación por delitos sexuales, se dieron cuenta de que había un alza, no sólo en violación, también en abusos deshonestos.



"Ya se había registrado un fenómeno de violación callejera muy agresiva, entonces habría que ver cómo ha sido este nuevo comportamiento o si permanece igual, es la única manera, sabiendo cómo ocurren las cosas, de poder diseñar políticas públicas", subrayó.



"Vemos también que no hay un código de ética en donde haya un principio en las empresas, instituciones o incluso en el propio Gobierno, ya sea del Estado o municipal, que tenga como requisito que no haya antecedentes, ni de violencia intrafamiliar, ni de género", puntualizó.