Investigan supuesta venta de bebé en redes

Huatabampo(GH)

Ante el anuncio de la supuesta venta de un niño recién nacido en Huatabampo, las autoridades de la Subprocuraduría de la Defensa del menor iniciaron una investigación sobre el caso.



Raúl Ricardo Acedo Gastélum, subprocurador de dicha dependencia, informó que a simple vista pareciera ser un perfil falso de Facebook en el que se puso a la venta el pequeño, pero no descartan que se esté usando esa plataforma para la venta de menores.



"Nos enteramos del caso de una mujer que vendía a su hijo por facebook pero no tenemos ninguna dependencia municipal ni departamento que nos haya notificado", explicó, "nos avocamos a hacer las investigaciones pertinentes por la importancia y delicadeza del tema".



LO QUE ENCONTRARON



El perfil se creó hace dos meses, agregó, y en él vienen fotos de una marca de whisky.



"Vienen fotos de una marca de whisky; en las fotos viene una modelo pero independientemente de eso no podemos dejar pasar ese problema y estamos investigando", apuntó.



"De ser una broma, hay cosas con las que no se puede jugar y se buscará los medios para que esa persona tenga su castigo de acuerdo a las leyes", añadió.



Autoridades municipales informaron que dieron parte a la Procuraduría de la Defensa del Menor del Estado y no al Ministerio Público Federal, ya que para dicha instancia es necesario tener una denuncia y pruebas tangibles.



"Estuvimos viendo con el alcalde cómo manejarlo porque se subió de una cuenta falsa", indicó.



Por seguridad, dijo, el secretario de Seguridad Pública Edgardo Miranda Ramírez pidió a los hospitales una relación con datos de los recién nacidos y ninguno coincidió con la foto del menor la cual fue bajada de Internet.