Buscan a caminante desaparecido

Cananea(GH)

En calidad de desaparecido está Iván Alberto Muñiz Ibarra, de 34 años, un caminante que salió de Cananea el pasado sábado con rumbo a Magdalena de Kino y de quien no se sabe nada hasta hoy.



Esta travesía ya la había realizado Iván Alberto en años anteriores sin ningún problema, pero en esta ocasión no ha regresado, lo que es preocupante, expresó su madre María del Rosario Ibarra.



"Nunca había pasado nada, hasta ahora ésto, y a mí se me hace mucho ya, pues (de no saber de él), dijo entre lágrimas la desesperada madre.



El pasado sábado su hijo salió de su casa en Cananea a las 08:00 horas y lo último que supo de él, por un amigo, es que antes de pasar la Sierra el joven decidió quedarse sentado.



Durante el trayecto, supo su madre, Iván Alberto ingirió bebidas alcohólicas y en el punto mencionado ya no quiso continuar, mientras que su acompañante sí lo hizo y llegó hasta Magdalena de Kino.



"Ahí se quedó sentado, dijo el muchacho (que lo acompañaba), ya no quiso caminar", manifestó María del Rosario Ibarra y eso fue lo último que supo de él.



Tras esto María del Rosario acudió con autoridades municipales de Cananea para pedir ayuda en la búsqueda de su hijo y aseveró, que de Cananea se alertó a las corporaciones policiacas de Ímuris y Magdalena de Kino.



También transcurridas las 72 horas desde su desaparición, ayer María del Rosario acudiría a las 19:00 horas a la Agencia del Ministerio Público a interponer la denuncia formal por la desaparición de su hijo de 34 años.



Iván Alberto es de complexión robusta y tez morena; como seña particular tiene varios tatuajes, uno de ellos está cerca del hombro y es un diablo, mientras que cerca del codo tiene tatuadas unas telarañas.